Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie teribila, joi dimineata, in Teleorman. Patru tineri au murit intr-un accident devastator. Cei patru barbati erau lautari si se pare ca se intorceau de la Revelionul lautarilor, petrecere care a avut loc in Alexandria.

- Grupul „Gorjeanca", condus de profesorul Ion Dragan, de la Scoala Populara de Arta din Targu Jiu, si Ansamblul de Datini si Obiceiuri „Roua" din Closani-Pades, condus de profesor Carmen Sarcina, vor reprezenta judetul Go...

- In luna ianuarie 2018, Devin a aflat ca are o tumoare de marimea unei mingi de fotbal. Cantarețul a fost diagnosticat cu cancer in stadiul patru. Trupa de pop a fost formata in anul 1995 in Massachusetts și s-a destramat in 2010, cand solistul Rich Cronin a murit de leucemie. LFO se reunise…

- Veste trista in lumea showbiz-ului. Fosta iubita a rapperului P. Diddy s-a stins din viața, din cauza unei raceli. Kim Porter a murit la 47 de ani și avea patru copii. Actrița a lasat un gol imens in sufletele celor care au cunoscut-o și au iubit-o.

- Mircea Sandu a aflat in cursul zilei de marți ca mama sa a murit din cauza unor probleme cu circulația sangelui. "Nașu'" a condus Federația Romana de Fotbal timp de 24 de ani, iar sub conducerea sa s-a nascut "Generația de Aur", care a ajuns in sferturile Mondialului din SUA in 1994. Mircea Sandu (66…

- Stan Lee, legendarul scriitor al Marvel Comics, a murit la 95 de ani. Creațiile sale l-au facut un supererou pentru fanii benzilor desenate. Faimosul artist a creat personaje iconice precum Spider-Man, X-Man, Thor,...

- Carmen Vatafu, asistenta in varsta de 43 de ani care a intrat in coma din cauza epuizarii, a murit. Oreste a facut anunțul trist pe pagina sa de Facebook. „In timp ce mafia politica capuseaza pana la sufocare sistemul sanitar, o asistenta cu suflet imens moare de extenuare din dragoste si respect pentru…

- Amal Hussein, o fetița de doar 7 ani din Yemen a carei fotografie publicata de New York Times a devenit un simbol al lungului conflict ce are loc in țara, a murit, a anunțat ministrul Sanatații din...