- Concurenții Exatlon s-au luptat duminica seara pentru o excursie in Santo Domingo, dar și pentru mancare de la fast food. Atat Razboinicii, cat și Faimoșii s-au aratat incantați de premiul pus la bataie. „Premiul pus la bataie in editia de astazi este un turul orasului Santo Domingo, urmat de o masa…

- Florin Bratu și-a implinit un vis, dupa cum a dezvaluit, in urma cu mai bine de o saptamana, cand a fost uns antrenor la Dinamo! Dar cel poreclit „Mitraliera” nu va avea viața ușoara in ”Ștefan cel Mare”. Ioan Andone, fost antrenor al ”cainilor”, a facut dezvaluiri uluitoare despre ”lucraturile” din…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Un roman care are numele pe Facebook Dan Daff i-a impresionat pe internauți cu povestea care se ascunde in spatele acestei imagini. Barbatul fara adapost din fotografia articolului este din Belgia, iar totul s-a intamplat intr-o cafenea de acolo. Postarea conaționalului nostru a fost distribuita de…

- Paula Chirila este pregatita sa iubeasca din nou, dar are unele pretenții! Ea a deschis, intr-o emisiune tv, cum arata barbatul pe care-l viseaza, ce vrea de la el ș ice este dispusa sa ofere. Paula mai spune ca oamenii poarta, in societate, cate o masca. Ea nu face excemție! „In public toti purtam…

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…

- „The Motans” revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de solistul trupei de peste Prut, Denis Roabeș, și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentruhit-urile “Friend Zone”, “Weekend”,“Nota de plata”, “August”. De…

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…

- Pepe i-a luat prin surprindere pe toți cu un anunț emoționant facut in aceasta dupa-amiaza. Tatic a doua fetițe superbe pe care i le-a daruit soția lui, Raluca, el a facut publica o poza, care a fost insoțita de un mesaj cu subințeles. Fanii s-au bucurat cand au vazut atat imaginea, cat și mesajul transmis…

- La 12 ani, unii dintre copii se joaca cu papușile, coloreaza personajele preferate din carți, citesc povești sau se dedica vreunei pasiuni. Insa, la aceasta varsta cruda, alți copii fac copii. Este și cazul incredibil al unei copile din Iași, care a devenit mama de gemeni la 12 ani. Din nefericire,…

- Aflata de mai bine de 24 de ore sub cod portocaliu de viscol și ger, țara noatra va fi lovita de un nou ciclon mediteranean, care va aduce cu el mai multe ninsori, dar și zapada troienita in partea de sud a tarii. Anunțul a fost facut astazi, 27 februarie, cu puțin timp inainte de […] The post Romania…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- Vremea ii da batai de cap lui Stelian Ogica. Barbatul se afla in drum spre satul unde locuiește și nu mai poate pleca de acolo. Aflat intr-o stare disperata, a facut un apel la 112 și a solicitat sa vina autoritațile pentru a-l putea scoate din nameți. „Am fost implicat in multe evenimente de genul…

- Drumuri inchise din cauza viscolului și a zapezii. La cateva ore de cand meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol in țara noastra, s-au produs derapaje ușoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restricții rutiere pe anumite…

- Temperaturile tot mai scazute le dau batai de cap medicilor, care lanseaza atenționari serioase pentru populație in zilele friguroase ce vor urma. Aceștia avertizeaza ca riscurile expunerii la frig sunt multiple, ajungandu-se chiar la infarct.

- Din proces in proces. Așa a ajuns cea mai celebra amanta, Vica Blochina, pentru neplata intreținerii. Deși apartamentul de lux i-a mai fost scos la licitație de catre Asociația de proprietari tot din cauza restanțelor colosale la intreținere, Vica nu și-a invațat lecția. Acum cinci luni a fost obligata…

- Exatlon 25 februarie. Concurenții din echipa ”Faimoșilor” au discutat cu fanii, pe rețelele de socializare. Aceștia au citit ce le-au scris aceștia și, la randul lor, au raspuns intrebarilor, au adus mulțumiri pentru laude, dar au și raspuns unor intrebari. Victoria din aceasta seara a Faimosilor le-a…

- Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a comentat pe rețeaua de socializare, reacțiile rautacioase ale celor care au acuzat-o pe Gabriela Firea ca a inchis școlile din cauza vremii. „Va vine sa credeti sau nu, mai sunt si copii care merg la scoala sau la gradinita cu autobuzul/microbuzul…

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Giani Kirița a ajuns de urgența la spital, motiv pentru care a lipsit din competiția Exatlon. Anunțul a fost facut de Cosmin Cernat, care nu a dezvaluit cauza pentru care sportivul a ajuns pe mana medicilor. Tot din cauza unor probleme de sanatate, Ion Oncescu s-a retras definitiv de la Exatlon. „Tot…

- Competiția de la Exatlon a inceput sa fie din ce in ce mai dura! Ion Oncescu a parasit definitiv competiția din cauza unor probleme de sanatate, Anda Adam a plecat și ea acasa tot din pricina unei accidentari, iar lucrurile par ca nu se vor opri aici. Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital, […]…

- Ion Oncescu s-a retras definitiv de la Exatlon, din cauza problemelor grave de sanatate. Acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar in cele din urma, medicii i-au interzis sa mai continue competiția. Cosmin Cernat a facut anunțul luni seara. Ionut Oncescu, cel care se retrasese temporar din concurs…

- Competiția este din ce in ce mai dura la Exatlon! Zilele trecute, echipa „Faimașilor” a trecut prin momente delicate, dupa ce Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital. portivul nu a acuzat dureri, insa articulația genunchiului stang i-a fost obstrucționata. El este nevoit sa se deplaseze in carje,…

- Exatlon 19 februarie. In ediția de luni seara, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptata. In cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunț cu privire la starea de sanatate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrasese temporar din concurs, pentru a primi ingrijiri medicale,…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta cu nerabdare…

- La finalul lunii decembrie, fostul campion la patinaj Marcel Sturmer a fost declarat castigator al celui mai dur show de televiziune din lume, in varianta braziliana: Exatlon.La 32 de ani, Marcel a castigat marele premiu pus la bataie de organizatori si s-a intors acasa victorios dupa 3 luni petrecute…

- Exatlon 18 februarie: Momente dificile pentru „Faimoși”. Dupa ce Ion Oncescu s-a retras temporar de langa colegii lui de echipa, din cauza unor probleme de sanatate cauzate de niște pietre la rinichi, Andrei Stoica a acuzat senzații „ciudate” in timpul competiției din Republica Dominicana. Sportivul…

- Trafic ingreunat pe DN1. Circulația se desfasoara cu dificultate, duminica, 18 februarie, pe Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre munte spre Capitala. In zona s-au format coloane de masni, iar intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri la ora. Centrul…

- Emotii uriase au fost aseara in Arena de la “Exatlon”, in asteptarea rezultatelor finale in ceea ce priveste concurentul eliminat din competitie, in urma voturilor publicului.Giani Kirita i-a reprosat in continuare lui Ion Oncescu lipsa de comunicare si dorinta de a se integra in echipa.“Asa cum am…

- Este doliu la Hollywood! Un actor american care s-a remarcat in productii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Consilierul MAZILIT…

- La cateva ore dupa ce a marturisit public ca isi doreste sa revina in competitia acerba de la "Exatlon", Anda Adam a continuat sirul dezvaluirilor despre indragita emisiune. Fanii s-au bucurat cand a citit mesajul pe care l-a transmis azi pe o retea de socializare si au incurajat-o, dar i-au urat si…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Astfel, 7 foști miniștri scapa de toate acuzațiile.Iata comunicatul DNA ”In cauza mediatizata in 26 septembrie 2014,…

- Anda Adam a fost eliminata de la Exatlon, dupa ce a fost nominalizata de colegii ei, iar publicul a decis ca dintre cantareața, Andrei Stoica și Ion Oncescu, interpreta sa fie cea care pleaca acasa. Artista s-a accidentat grav, motiv pentru care a avut nevoie de ingrijiri urgente. Anda Adam a plecat…

- Urmeaza o noua eliminare la "Exatlon", scrie wowbiz.ro. "N-as face niciun transfer. Noi practic de o luna de zile am inceput sa avem relatii destul de bune si am actionat ca o echipa.", a marturisit Giani Kirita. Citeste si EXATLON, SCANDAL. Claudia "Cream" si Anca s-au jignit ingrozitor.…

- Revine sau nu Mirela Vaida in televiziune? Indragita prezentatoare de reality-show-uri matrimoniale a vrut sa se știe chiar de la ea. Așa ca, probabil pentru aș lamuri fanii, vedeta a postat un mesaj in legatura cu revenirea ei in televiziune. Prezentatoarea nu are doar o cariera de succes, ci și o…

- Celine Dion trece, de doi ani, printr-o perioada dificila și se pare ca problemele artistei nu par sa se sfarșeasca prea curand. Aceasta sufera de o infecție puternica in gat, de natura sa-i afecteze corzile vocale.

- Viscolul si temperaturile scazute au un impact imens asupra Romaniei. Dupa ce autoritatile au raportat ca zeci de drumuri nationale si judetene sunt inchise, a venit rindul institutiilor de invatamint sa traga obloanele. Astfel, cursurile vor fi suspendate, vineri, din cauza zapezii, in 30 de unitati…

- Ronaldinho s-a retras oficial, anuntul venind din partea fratelui acestuia, cel care-i este si agent. "S-a oprit! S-a terminat! Vrem sa organizam un eveniment fastuos dupa Cupa Mondiala din Rusia. Vrem sa organizam meciuri de retragere in Brazilia, Europa si Asia", a declarat acesta pentru OGlobo, conform…

- Transferul lui Philippe Coutinho la Barcelona e ca si rezolvat. Starul brazilian de 24 de ani va semna in urmatoarele zile cu gruparea de pe Camp Nou, iar suma pe care o vor plati catalanii este de 160 de milioane de euro.Fanii lui Liverpool nu au putut suporta tradarea facuta de idolul lor.…

- Canalul american HBO a confirmat joi ca fanii vor trebui sa astepte anul viitor pentru a cunoaste deznodamantul celebrei saga de fantasy medieval, relateaza AFP si DPA. Totusi, nu a fost avansat niciun calendar privind difuzarea celui de al 8-lea si ultimul sezon al serialului cu un succes fenomenal.…

- Televiziunea HBO a confirmat, joi, ca ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care va avea sase episoade, va fi lansat in anul 2019, scrie Reuters, potrivit news.ro.HBO nu a precizat, insa, luna in care va avea premiera noul sezon. Vezi și: Sforaitul, pericol…

- Revelionul a fost o sabie cu doua taișuri pentru Oana Lis, care a trebuit sa iși vada soțul transportat de urgența la spital. Oana a vorbit despre momentele dificile, menționand faptul ca o noapte de Revelion puțin prea distractiva a facut ca lui Viorel sa i se faca rau. La cererea fostului edil, acesta…

- Alessia i-a anunțat pe fanii ei virtuali ca urmeaza sa primeasca vești despre venirea pe lume a primului ei copil. Alessia este insarcinata și urmeaza sa devina mamica pentru prima oara peste puțin timp. Alessia, care a dezvaluit care este unul dintre marile sale regrete in plan profesional , și-a anunțat…

- Actorul Constantin Dița, care interpreteaza personajul Giani din serialul ”Las Fierbinți”, a facut un anunț trist pentru fanii sai.Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, actorul ți-a anunțat fanii caare probleme de sanatate, motiv pentru care nu va participa la spectacolul…