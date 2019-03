Stiri pe aceeasi tema

- Tamoaieta era legitimat la echipa Blues, din Auckland, scrie news.ro. Familia sportivului nu a precizat cauza decesului. Citeste si Sase sportivi au murit intr-un incendiu, in cantonamentul clubului Flamengo. De asemenea., patru oficiali si-au pierdut viata "Suntem profund intristati…

- Compozitorul, dirijorul si interpretul american de origine germana Andre Previn, care a fost recompensat cu patru premii Oscar de-a lungul carierei sale, a murit joi la varsta de 89 de ani, a anuntat agentia care...

- Actorul elvetian Bruno Ganz, cunoscut si pentru rolul lui Adolf Hitler in controversatul film german Der Untergang Ultimele zile ale lui Hitler 2004 , a murit la 16 februarie 2019, la varsta de 77 de ani, in orasul sau natal Zurich, a anuntat agentul sau Patricia Baumbauer, conform agentiilor internationale…

- Rolurile care l-au facut cunoscut pe Bruno Ganz au fost in filmele „The Reader” si „The Manchurian Candidate”, ajungand sa fie admirat atat in cinematografia germana cat și in teatru. De departe cel mai important rol in toata cariera sa a fost in „Downfall”, interpretandu-l pe Adolf Hitler, in regia…

- De cinci ani, Ioana indura chinul pe un pat de spital din Koln, unde ajunsese mai mult moarta decat vie, dupa bataia crunta incasata de la iubitul unei prietene. Aceasta o convinsese ca in Germania poate munci pe bani frumoși, pentru a-i asigura copilului sau o viața mai buna. Pe 13 ianuarie, tanara…

- Un cunoscut om de afaceri din județul Botoșani s-a stins din viața, duminica, la varsta de 68 de ani. Este vorba de patronul care deține o echipa de fotbal și o rețea de magazine, scrie botosaninews.ro.Gheorghi Rotaru, care locuia la Dorohoi, a incetat din viața dupa o lunga suferința, provocata…

- Un medic cunoscut in Vrancea s-a stins din viața dupa ce a pierdut lupta cu o boala incurabila. Doctorul vancean Danuț Ceamburu a murit la varsta de 66 de ani, chiar in ziua in care era sarbatorit Sfantul Daniel.

- Pete Shelley, solistul trupei Buzzcocks, a murit la 63 de ani din cauza unui atac de cord. Fratele artistului a anunțat vestea trista pe contul personal de Facebook. "Acesta este cel mai greu lucru pe care a...