- Tanara in varsta de 15 ani, una dintre supravietuitoarele accidentului grav din localitatea Badeana, judetul Vaslui, a murit in noaptea de marti spre miercuri la spital. Copila se afla in coma de peste 10 zile, fiind singura persoana care a scapat cu viata din masina condusa de soferul care a provocat…

- Incepand de astazi, circa 1.000 de copii din Sectorul 1 vor putea beneficia, gratuit, de 8 gradinițe de vacanța. Este cel de-al doilea an in care Primaria Sectorului 1 finanțeaza Programul „Gradinița de Vara”, astfel incat copiii beneficiaza de mancare, de cursuri opționale ei de indrumarea educatorilor,…

- Clipe de coșmar pentru o familie plecata in vacanța de vis. Jordan Lindsey, din California, a fost atacata cand facea snorkeling langa Insula Rose, scrie ABC News. Parintii ei, care erau in...

- Alex a fost abandonat impreuna cu fratele sau, de o familie saraca din Calarași. Avea doar opt ani, dar iși amintește cat de urat era in orfelinat. Insa șansa le-a suras și au fost infiați...

- O fetița de doar doi ani a fost descoperita intr-un apartament alaturi de cadavrele parinților ei. Fetița, pe nume Alexandra, era infometata și suferea de dezhidratare. Copila nici nu mai putea sa se mai miște de foame și de sete. Cauza decesului parinților ei nu este cunoscuta deocamdata, dar anchetatorii…

- Alex Faur, celebrul baiat de oraș pentru care Delia a facut un apel disperat zilele trecute, a murit. Prietenul vedetelor, Alex Faur, s-a stins din viața. Alex a aflat de boala de care suferea in urma cu 3 saptamani și de atunci, vedetele din showbizul romanesc s-au mobilizat pentru a-l ajuta. Oferta…

- Un accident rutier mortal a avut loc in aceasta dimineața pe D.N. 1 E60 la ieșire din Huedin (județul Cluj) la Podul Vinerii. Un autoturism cu volan pe dreapta care circula pe sensul de mers Oradea-Huedin a patruns pe sensul opus unde a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar.…

- Bebelușul se afla la bordul avionului alaturi de parinții sai din Arabia Saudita, scrie digi24.ro. „Zburand acasa dinspre Malaezia, in aceasta dimineața, am fost pusa intr-o situație extrem de dificila. Un nou-nascut și-a dat ultima suflare in brațele mele", a scris pe Facebook Nadia Parenzee, pasagera…