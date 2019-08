Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Astfel, pe raza muncipiului, polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu au depistat un barbat de 53 de ani, din Șiria, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Poetului, fara a deține permis de conducere și sub influența alcoolului. In urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de…

- Patru porci, 18 purcei și 2 viței au pierit intr-un incendiu izbucnit vineri seara, in zona localitații Moroda, din comuna Seleuș. Se pare ca cineva și-ar fi aruncat țigara aprinsa la intamplare, adapostul improvizat fiind cuprins de flacari. „Detașamentul de Pompieri Ineu cu sprijinul SVSU Pancota…

- In vreme ce reprezentantii municipalitatii faceau schimburi de vizite cu presupusi parteneri vest europeni pentru a cumpara tramvaie de acolo sau macar din Arad, la licitatia pentru tramvaiele urbei s-a inscris un singur ofertant, din Turcia. Turcii de la corporatia Durma au mai depus…

- Miley Cyrus trece printr-un moment dificil, deoarece porcul pe care l-a adoptat in urma cu cațiva ani tocmai a murit . Acest lucru a fost confirmat de artista prin intermediul contului sau Instagram, alaturi de o serie de fotografii in onoarea prietenului decedat. "Este foarte trist sa va…

- „Fifor nu a facut nimic pentru Arad in calitate de senator si de ministru, dar acum se vrea presedintele Romaniei. Anuntul acesta arata nivelul foarte jos la care a ajuns PSD, daca acest politician are curajul sa-si depuna candidatura pentru o astfel de functie. Are zero proiecte reusite pentru Arad,…

- Durere fara margini pentru o familie din Arad. Un barbat de 38 de ani a murit, duminica dimineața, dupa ce a cazut brusc din picioare. Catalin și-a pierdut viața la o zi distanța de cand și-a sarbatorit ziua de naștere.

- Anunțul decesului a fost facut de Radu Ghidau, fost deputat PNȚCD și fost președinte PNȚCD Arad. „Astazi 20 mai 2019, s-a stins unul dintre liderii PNȚCD, Remus Opriș. Remus Opriș, medic de profesie, specializat in psihiatrie, a fost liderul Organizatiei de Tineret a PNȚCD (1991-1993), membru supleant…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a declarat, sambata, la Arad, ca toate taberele din tara, aproximativ 500, vor trece la consiliile judetene pana in 2020, in cadrul procesului de descentralizare, pentru ca ministerul nu ar avea bani suficienti pentru a le reabilita. „Ministerul Tineretului…