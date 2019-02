Stiri pe aceeasi tema

- Actrița și prezentatoarea Dayanara Torres, fosta Miss Universe 1993, a anunțat ca a fost diagnosticata cu melanom, cea mai periculoasa forma de cancer de piele. Dayanara, care a fost maritata cu Mark Anthony, a dezvaluit ca medicii i-au pus acest diagnostic dupa apariția unei alunițe cu aspect neregulat,…

- Horia Moculescu a fost ani intregi protagonistul unor scandaluri declanșate de fosta sa soție, Mariana Moculescu, și abia acum, cand aceasta nu mai locuiește in Romania, poate spune ca "și-a gasit liniștea". Horia Moculescu a fost casatorit de patru ori, dar ultima soție i-a pus capac. A divorțat de…

- Desparțirea lui Amber Heard de Johhny Depp a rasunat pe tot mapamondul dupa un scandal public uriaș și acuzații de tot felul. Acum, tanara de 32 de ani spune ca e trecuta pe „lista neagra” a Hollywood-ului și ca nimeni nu va mai vrea sa lucreze cu ea. Amber Heard l-a acuzat pe Depp de violența fizica…

- Dawn Cheetham, in varsta de 43 de ani, s-a spanzurat in dresingul fetei sale. In 2014, Dawn Cheetham a fost diagnosticata cu cancer la san. A facut chimioterapie și a invins boala. Dar recent ea a simțit mari dureri la stomac și a crezut ca boala s-a intors, potrivit dailymail.co.uk. Pe 15…

- Cu ce se ocupa Consuelo, fosta sotie a lui Adrian Mutu Adrian Mutu se afla deja la a treia casnicie. Este in prezent casatorit cu Sandra, cu care are un baietel. Fostul fotbalist are insa doua mariaje esuate, cu Alexandra Dinu si Consuelo Matos, si trei copii cu acestea, care se afla in custodia lor.…

- Este scandal mare in showbizul internațional! Faimosul actor de la Hollywood, Brad Pitt, s-a ales cu cateva amenințari de toata frumusețea din partea campionului in box, Mike Tyson, dupa ce actorul faimos ar fi avut o aventura cu soția lui.

- Jurnalista Dana Deac a explicat in amanunt despre lupta sa cu cancerul, boala cu care a fost diagnosticata pentru prima oara in anul 2007. In anul 2007, jurnalista Dana Deac a fost diagnosticata cu cancer mamar, boala care ulterior a recidivat. Jurnalista a acordat un interviu pentru adevarul.ro in…