Probleme grave pentru Rudel Obreja. Firma implicata de fostul presedinte al FR Box in ”Gala Bute” a intrat in insolventa. Administratorul judiciar al Euro Box Promotion a propus chiar trecerea direct in faliment, dupa ce fostul presedinte al FR Box a fost condamnat la inchisoare, informeaza Mediafax.

Dosarul "Gala Bute" e cel in care a fost condamnata si Elena Udrea, fost ministru al sportului. Societatea Europlus Computers SRL Bucuresti, care a luat nastere in decembrie 2004, a avut o ascensiune fulminanta in 2011, cand a inregistrat o cifra de afaceri de 8,14 milioane lei. Asta dupa…