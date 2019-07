Veste TERIBILĂ pentru George Puşcaş. ANUNŢ-ŞOC de ultimă oră din ITALIA Apelul clubului Palermo a fost respins, iar echipa va fi exclusa din Serie B, anunta "La Gazzetta dello Sport". UEFA a anuntat echipa ideala de la Euro U21. Un singur roman a prins primul "11" Federatia italiana va face anuntul oficial in cateva ore, scriu jurnalistii din "Cizma". "Tricolorii" U21 s-au dezlantuit intr-un club de fite de pe Litoral. Puscas, marcat om la om de doua bombe-sexy FOTO De situatia clubului Palermo va profita Venezia, echipa retrogradata in C dupa ce a pierdut barajul cu Salernitana. Dupa excluderea lui Palermo, Venezia va ramane in Serie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

