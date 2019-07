Stiri pe aceeasi tema

- E.ON trage un semnal GRAV de ALARMA - Compania RISCA sa nu faca fața consumului intern in cazul unei ierni grele. Acestia au fost intrebati ce efecte va avea pe piata gazelor, la iarna, decizia ANRE de scadere cu 5% a preturilor reglementate, de la 1 iulie. "Ramane o provocare a pietei…

- Cel mai important lider al temutei grupari a Sportivilor traiește o adevarata drama, cu toate ca șefii pușcariei in care iși executa pedeapsa l-au trimis la munca chiar in cartierul in care a cunoscut celebritatea.

- Liviu Dragnea a mai primit o veste devastatoare la cateva saptamani distanța de la reținerea sa intr-un dosar de trafic de influența. Fostul lider PSD a aflat informația din spatele gratiilor.

- Fetița de 14 ani a familiei Rotariu este o luptatoare. Kassandra așteapta a 50-a operație cu speranța ca, o data cu aceasta intervenție chirurgicala, viața ei se va schimba. Din pacate, operația care i-ar readuce Kassandrei Rotariu zambetul pe buze este una in premiera mondiala, așa ca lucrurile se…

- Mihai Rotaru, patronul oltenilor, a anuntat ca fotbalistul a fost transportat direct la spital dupa meciul Viitorul - CSU Craiova. Devis Mangia, prima reactie dupa ce a fost dat afara de la CSU Craiova. Mesaj pentru SEFI si pentru FANI "Cicaldau a jucat cu enterocolita, nu ne-am dat…

- La doua luni dupa operația prin care a trecut, Rona Hartner are din nou emoții. Medicii i-au dat o veste crunta. Artista sufera de cancer la colon, insa ramane optimista ca toata aceasta perioada dificila va trece curand. „Mi s-a depistat un cancer de colon, dupa ce am facut ocluzie intestinala.…

- Deces provocat de o operatie estetica. Ana Corona, o cunoscuta creatoare de moda din Mexic in varsta de 28 de ani, a murit in urma unei complicatii aparute dupa o interventie chirurgicala de micsorare a sanilor.