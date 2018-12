Adi de la Valcea canta doar in weekend, iar de anul viitor va canta doar o zi pe saptamana. Manelistul vrea sa se focuseze mai mult pe propria persoana si isi doreste sa cante doar atunci cand are chef, nu cand este obligat de imprejurari.

Adi de la Valcea, reactie fabuloasa dupa bataia incasata de Florin Salam. "Unde e ANAF-ul acum, sa ia si el niste pumni"

"De cativa ani am luat decizia asta, iar la anul vreau sa cant doar o data pe saptamana. Pentru ca vreau sa ma odihnesc mai mult, imi ajunge. Am trecut prin toate etapele prin care puteam trece ca artist si la un moment dat,…