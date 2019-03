Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu, fosta colega de trupa a Andreei Balan, este ingrijorata pentru prietena sa, dupa auzul veștii ca aceasta a facut stop cardio-respirator, in timpul operației de cezariana la care a fost supusa pentru nașterea fiicei sale. Artista a ajuns la spital pentru a o vizita pe cea alaturi de…

- Andreea Antonescu nu a avut nicio reacție publica referitoare la situația in care se afla fosta ei colega de trupa și prietena buna, Andreea Balan. Fanii acesteia i-au trimis mesaje pe contul de socializare, prin care se declara umiți de atitudinea vedetei. „Niciun mesaj de la tine pentru Andreea cealalta...pacat!”,…

- Curg mesaje de incurajare pentru Andreea Balan, dupa ce artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul operatiei de cezariana. Printre cei impresionati de cumpana vedetei se numara si Gabriela Cristea si Tavi Clonda, care si-au comunicat sustinerea. Gabriela Cristea, care urmeaza sa nasca si…

- Andreea Balan a suferit ieri un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana . Fetița, care a primit numele Clara Maria, s-a nascut sanatoasa, iar despre Andreea Balan se știau destul de puține detalii, iar fanii artistei erau extrem de ingrijorați. Andreea Balan, in varsta de 34 de ani,…

- George Burcea, sotul Andreei Balan, a anuntat luni seara ca artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul operatiei de cezariana prin care a adus-o pe lume pe a doua fetita a cuplului. George Burcea a confirmat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, zvonurile aparute luni, potrivit…

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au fost nu doar colege de scena, pe vremea cand cantau in trupa Andre, ci și prietene foarte bune, insa lucrurile au luat o intorsatura neașteptata de-a lungul timpului. Andreea Antonescu și Andreea Balan au negat intotdeauna ca nu s-ar ințelege sau ca ar fi in competiție,…

- Cantareața Andreea Balan a dezvaluit ca nu-i este deloc ușor sa-și adoarma fetița. Artista are nevoe de o ora pentru ca micuța sa doarma. Andrea Balan are o fetița, Ella, din mariajul cu actorul George Burcea. Vedeta a dezvaluit, in mediul online, cu ce probleme se confrunta in viața de mamica. Cantareața…

- Ultima ediție de jurizari pe nevazute i-a dat ocazia Andreei Balan sa demonstreze ca muzica și bucataria se pot impleti perfect, daca ai un aliat de incredere la bancul de lucru. Artista a venit la ”Chefi la cuțite” impreuna cu soțul sau, George Burcea, cel care are și rolul de ”chef” in familie. Cei…