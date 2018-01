Veste șocantă! Fondatorul Ikea s-a stins din viață Suedezul Ingvar Kamprad, fondatorul renumitei firme de mobila Ikea, s-a stins din viața la vârsta de 91 de ani. Celebrul om de afaceri a murit în somn, în propria lui locuința din sudul Suediei, potrivit TheIndependent. Ingvar Kamprad era considerat, în anul 2010, cel mai bogat om de afaceri din Suedia și al 11-lea cel mai bogat om din lume. Acesta a venit cu ideea magazinelor Ikea, primul din ele fiind inaugurat în 1958 în Älmhult, brand care a devenit ulterior lider mondial pe piața magazinelor de mobila. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horia Davidescu, primul director al Teatrulkui de papusi din Craiova s-a stins din viata la varsta de 97 de ani. Colegii și prietenii din Teatrul pentru copii și tineret „Colibri“ Craiova deplang cu tristețe desparțirea de Horia Davidescu, regizor și ...

- 25 ianuarie. Semnificații. In anul 1947, s-a stins din viața Al Capone, cel mai faimos gangster din istorie.Dupa cum știm, Al Capone a fost conducatorul unei mari rețele de crima organizata („Chicago Outfit”).

- Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania, a facut o marturisire șocanta, explicand ce vrea sa se intample cu el dupa ce va inceta din viața. Leon Danaila, care este și senator și a fost amendat de CNCD , a marturisit, intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Evenimentul Zilei…

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Unul dintre cei mai remarcabili dascali ai Colegiului Național „Ștefan cel Mare" Suceava, Oltea Cornelia Scutaru, s-a stins din viața, vineri, 19 ianuarie, la varsta de 79 de ani.Trupul neinsuflețit al acesteia este depus la Casa Mortuara Efemer Suceava, iar slujba de inmormantare va ...

- TRISTETE… Polițistul hușean, Ioan Fofel, s-a stins din viața, la varsta de 62 de ani. S-a luptat cat a putut cu o boala teribila, avand alaturi nu doar familia, dar și foștii colegi de serviciu, prietenii și mulți oameni care l-au respectat, insa, pana la urma, afecțiunea crancena a invins. “A fost…

- Partida amicala pe care reprezentativa Romaniei o va disputa la 27 martie impotriva nationalei Suediei va avea loc pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, anunta FRF. Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie.Nationala…

- Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care Romania o va susține in compania Suediei in 27 martie, anunța vineri site-ul Federației Romane de Fotbal. „Primaria Municipiului și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al ...

- Creatoarea de moda Christa de Carouge, una dintre cele mai renumite din Elveția, a murit la vârsta de 81 de ani. Aceasta suferea de o boala destul de grava, au anunțat miercuri niște persoane aproapiate. Christa de Carouge s-a nascut în Basel și a devenit pasionata de lumea…

- Începând cu anul acesta, Guvernul suedez va începe sa trimita din nou locuitorilor sai un manual despre cum ar trebui sa procedeze în cazul unui razboi, la 30 de ani dupa ultima publicare a unui astfel de ghid, ce a început sa fie difuzat în timpul celui de-al…

- Leo Iorga trece prin momente delicate, dupa ce a aflat ca un prieten apropiat s-a stins din viata. Artistul si-a exprimat regretul pierderii persoanei dragi pe Facebook, unde a scris un mesaj. "Drum bun, prietene!Dumnezeu sa te aiba ȋn paza Sa acolo Sus, Generale!", a scris Leo Iorga.…

- Descoperire uluitoare facuta de inspectorii de la Protectia Consumatorului. Acestia au gasit o noua metoda prin care reprezentatii magazinelor isi duc in eroare clientii, doar pentru a-si vinde marfa.

- Dan Gurney, unul dintre pionerii din Formula 1, a murit, la varsta de 86 de ani. El a fost unul dintre cei mai mari piloti de Formula 1 din anii ’60. Anuntul mortii sale a fost facut chiar de sotia lui, Evi, care a dat un comunicat presei. Dan Gurney a fost primul care a celebrat deschizand o sampanie…

- Monalisa Pandelea s-a stins din viata saptamana trecuta. Aceasta a fost condusa sambata pe ultimul drum si a lasat in urma ei multa durere si regrete. Prin munca pe care a depus-o, dar si prin felul ei, Monalisa si-a castigat respectul si pretuirea tuturor. La scurt timp dupa slujba de inmormantare,…

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a trecut în neființa. Actorul de 33 de ani a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse locale. În acest moment nu se cunoaște cu exactitate…

- Universitatea Malmo, situata în sudul Suediei, va fi închisa luni dupa ce a primit un mesaj de amenintare, informeaza site-ul agentiei Reuters. Universitatea Malmo a informat joi profesorii si studentii ca va fi închisa luni, dupa ce a primit un email în care o persoana…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani, au anuntat joi apropiatii, relateaza AFP. „Nu vrei sa fii un scriitor al mortii. Scrisul presupune…

- Alexei Voevoda, campion olimpic la Soci in probele de bob patru persoane si bob doua persoane, a fost suspendat pe viata pentru dopaj, de CIO. Rusia pierduse deja cele doua medalii de aur, dupa suspendarea pe viata, in noiembrie, a coechipierului lui Voevoda.

- Nationala de handbal feminin a Olandei a castigat duminica, la Hamburg, medalia de bronz a Campionatului Mondial, dupa ce a invins in finala mica a competitiei reprezentativa Suediei, cu scorul de 24-21 (14-8). Pentru medalia de aur se vor duela campioana mondiala en-titre, Norvegia, si Franta, de…

- Olanda, vicecampioana Europei din 2016, a cucerit bronzul la Mondialul din Germania, dupa victoria obtinuta in finala in fata Suediei, scor 24-21. Cele doua echipe au avut un start de meci solid si au mers cap la cap pana la 4-4. Treptat, olandezele au inceput sa domine, s-au aparat excelent si au intrat…

- Rectorul ULIM, Andrei Galben, a murit noaptea trecuta in urma unui atac de cord, la varsta de 69 de ani. Potrivit colegilor sai, academicianul a participat aseara la o emisiune la postul public de televiziune. El s-a stins din viata in locuința sa din Chișinau.

- Irlandezul Izzy Dezu, în vârsta de doar 16 ani, a încetat din viata marti seara în cursul unui meci de fotbal, informeaza cotidianul L'Equipe. Izzy Dezu, o tânara speranta a clubului Shelbourne FC, era considerat unul dintre cei mai promitatori jucatori…

- Suedia este prima echipa calificata in semifinalele Campionatul Mondial din Germania dupa victoria obtinuta astazi in fata Suediei, scor 26-23. Danezele au inceput mult mai bine partida si au condus in marea parte a primei reprize. Au dictat jocul, conducand constant la doua goluri avans, dar suedezele…

- Compania Volvo anunta startul dezvoltarii sistemului de pilotare automata pentru automobilele marcii in cadrul programului public numit Drive Me. In acest sens, doua familii din orasul de bastina a Volvo, Gothenburg, au acceptat sa foloseasca in viata de zi cu zi niste SUV-uri XC90 plug-in hybrid.

- Originara din localitatea constanteana Mihail Kogalniceanu, dar stabilita, alaturi de familie, in Suedia, tanara sportiva Maria Butcaru obtine rezultate tot mai bune la Taekwondo Ultima sa performanta de varf este titlul de campioana a Suediei, la junioare, dupa ce, pe parcursul acestui an, Maria a…

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu "Lungu", a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby.

- Primul președinte al Parlamentului R. Moldova, Alexandru Moșanu, a decedat astazi la varsta de 85 de ani. Vestea trista a fost confirmata pentru Ziarul NAȚIONAL de rudele lui Alexandru Moșanu. Istoricul și politicianul Alexandru Moșanu suferea de o boala incurabila și s-a stins acum cateva minute in…

- Regele Mihai a murit la domiciliul sau din Elveția, a anuntat marți TVR citand un anunț al Casei Regale. Avea 96 de ani, impliniți la 25 octombrie, și de mai bine de un an și jumatate era grav bolnav. Odata cu moartea Regelui Mihai dispare ultimul șef de stat din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial…

- Regele Mihai I s-a stins astazi din viața, la varsta de 96 de ani. Regele Mihai a fost ultimul monarh al Romaniei, dintr-un sir de patru regi pe care i-a avut tara noastra, intre 1881 si 1947. Starea de sanatate a Majestații Sale, Regele Mihai, a fost in continua degradare in ultimul an. Familia a facut…

- Regele Mihai I al Romaniei s-a stins din viața azi, la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut dupa ce Casa Regala a Romaniei anunțase in 6 noiembrie ca starea de sanatate a Majestații Sale s-a agravat.

- La sfarșitul saptamanii trecute, Prințul Carl Philip al Suediei și soția sa, Prințesa Sofia, și-au creștinat cel de-al doilea copil. Prințesa Sofia, Prințul Carl Philip, micuțul Gabriel și Regele Carl Gustaf al Suediei foto: Getty Images Zilele fericite la Palatul Regal din Suedia! Singurul baiat al…

- Veste dramatica pentru pasionații de sport. Nikola Spear, fost tenismen, s-a stins din viața la vârsta de 78 de ani. Nikola Spear este cunoscut ca fiind primul jucator de tenis care a obținut o victorie cu 6-0, 6-0, 6-0 la un turneu de Grand Slam. Acest lucru s-a petrecut în 1969,…

- Este doliu in cinematografia romaneasca. Celebrul regizor Alecu Croitoru a murit, la 83 de ani, informeaza ziarul Adevarul . Citeste si: Consiliul Regal arunca BOMBA. Anuntul de ULTIMA ORA in privinta fostului principe Nicolae Cei care vor dori sa ii aduca un ultim omagiu regizorului,…

- "Celebrul combatant revoluționar Armando Hart Davalos a decedat duminica dupa-amiaza din cauza unei insuficiențe respiratorii", a indicat site-ul Juventud Rebelde. Hart, care avea probleme de sanatate și se deplasa intr-un fotoliu rulant, a fost de profesie avocat. El s-a alaturat lui Castro…

- Durere mare in lumea manelelor! S-a stins din viata in urma cu cateva ore, la numai 28 de ani. Alex de la Caracal si-a anuntat prietenii virtuali ca in noaptea trecuta a incetat din viata Denis Oprea, cunoscut in lumea manelistilor drept Ernest Edwards. Cantaretul avea numai 28 de ani. ”Cu durere in…

- Fosta mare jucatoare ceha de tenis Jana Novotna, campioana la Wimbledon in 1998, a decedat, duminica, la varsta de 49 de ani, a anunțat Asociația Jucatoarelor Profesioniste de tenis (WTA), citata de Reuters.''Dupa o lunga lupta cu cancerul, Jana s-a stins, inconjurata de familie, in țara natala'',…

- Mel Tillis, numit si legenda muzicii country, a murit duminica dimineata la Centrul Medical Regional Regional din Munroe, in Ocala,Florida. Acesta a decedat din cauza unei insuficiente respiratorii, la varsta de 85 de ani.

- Joseph Hadad, marturisire sfașietoare despre soția lui: «Dupa ce a murit, am avut cel mai greu an din viața mea». Celebrul chef și-a deschis sufletul și ne-a povestit cum și-a crescut singur copiii dupa ce partenera lui de viața a pierdut lupta cu o boala teribila , ce element din familia lui tunisiana…

- Unul dintre co fondatorii trupei de muzica Rock AC DC, Malcolm Young s a stins din viata. Anuntul decesului a fost facut de trupa AC DC pe pagina de Facebook. "Astazi, cu o tristete profunda in inima, AC DC trebuie sa anunte trecerea in nefiinta a lui Malcolm Young. Malcolm, alaturi de Angus, a fost…

- A fi antreprenor in Romania e a naibii de complicat. Pe de-o parte, nu poți sa dormi nopțile de frica toanelor celor care au pixul in mana. Oare ce-or mai inventa daca n-au de unde sa mai acopere pomenile de la buget? Oare ce-au mai anunțat la TV, cu vocea gatuita de emoție, oameni care pretind ca ințeleg…

- Janne Andersson a facut curat in vestiar dupa calificarea la Cupa Mondiala, in urma remizei de la Milano cu Italia. Andersson nu s-a lasat coplesit de euforia calificarii si a inceput sa stranga sticlele si hartiile lasate de jucatori, moment imortalizat de un fotograf. "Un gest simplu, dar…

- Mijlocasul italian Daniele De Rossi a refuzat sa intre pe teren cand selectionerul Giampiero Ventura i-a cerut acest lucru, in finalul meciului retur cu Suedia, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2018, informeaza lequipe.fr."De ce sa intru eu? Avem nevoie sa castigam, nu sa…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a dezvaluit ca a injunghiat mortal o persoana cand avea 16 ani, intr-un discurs controversat de promovare a razboiului sau impotriva drogurilor inaintea summitului ASEAN care va avea loc luni și marți la Manilla, scrie digi24.ro.

- Doliu in Rusia. La 69 de ani s-a stins din viata renumitul satiric Mihail Zadornov. Despre acest lucru informeaza Ren TV, care colabora cu artistul, scrie lenta.ru.Potrivit presei ruse, satiricul a fost rapuns de o boala crunta, acesta avand o tumoare la creier.

- Jurnalista Silvia Iosif s-a stisn astazi din viața din cauza unei grave afecțiuni hepatice. Ea se afla pe o lista de așteptare in vederea unui transplant, numai ca nu a mai apucat sa fie suspusa acestei intervenții. Silvia Iosif a decedat intr-un spital din Capitala, iar vineri, trupul sau neinsulfețit…

- Omul de afaceri Marcel Toader a recunoscut ca a fost infidel persoanei care a fost langa el. Marcel Toader este, de ceva vreme, in centrul atenției, din cauza divorțului de cantareața de muzica populara Maria Constantin . Omul de afaceri a avut, insa, o viața amoroasa tumultuoasa, cu multe neveste.…

- Trebuie sa recunoastem, tuturor ne surade ideea pornirii unei afaceri proprii. Unii reusesc sa concretizeze aceasta idee, in timp ce multi nu se considera pregatiti si se lasa descurajati de riscurile pe care le presupune un voiaj de lunga durata in lumea business-ului. Ti-am pregatit cateva repere…

- Este doliu in cinematografie! Unul dintre cei mai mari regizori ai Romaniei, Mircea Dragan, a incetat din viata. Celebrul regizor implinise 85 de ani la inceputul lunii octombrie."M-am saturat de tot ce se intampla. Ce sa va spun? Implinesc 85 de ani. Ce filme mi-au ramas la suflet din toata…

- "Ultimul lup de mareldquo; de pe fostul distrugator Marasesti, supranumit "asul de treflaldquo; al Marinei Militare Regale, care a avut intreventii curajoase la Sevastopol, Odessa, Constanta in cel de al doilea razboi mondial, comadorul in rezerva Gheorghe Romete s a stins din viata.Cu tristete si durere…