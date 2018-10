Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Paul Allen, fondator în 1975 împreuna cu Bill Gates al gigantului american din domeniul informaticii Microsoft, a murit luni la vârsta de 65 de ani ca urmare a unui cancer, a anuntat familia sa.

