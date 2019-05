Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir a postat, in mediul online, o fotografie din urma cu ani, in care apare alaturi de un tinerel. Nici cei mai infocați fani nu și-ar da seama din prima cine este acesta. Fotografia data publicitații de Teo Trandafir dateaza din urma cu 17 ani. Langa vedeta de televiziune apare un tinerel…

- Teo Trandafir este gazda Teo Show de la Kanal D de luni pana joi dupa amiaza. Cota vedetei este una foarte mare, astfel ca s-a speculat mult pe tema salariului ei. Informații aparute in presa avansau suma de 20.000 de euro lunar, ceea ce este o exagerare. Teo Trandafir a dat chiar un drept…

- „Razboiul” dintre Teo Trandafir si Catalin Maruta continua, avand in vedere ca emisiunile pe care le prezinta la Kanal D, respectiv Pro TV ruleaza in acelasi interval orar. Astfel, potrivit statisticilor, ieri, „Teo Show” s-a clasat pe primul loc in preferintele romanilor! Kanal D a fost lider absolut…

- Adrian Cristea sau “Bursucu“, asa cum il stie toata lumea, are o relatie foarte stransa cu Teo Trandafir, colega ei de platou la emisiunea “Teo Show”. Putini stiu insa ca cei dou, inainte de a fi colegi, sunt prieteni foarte buni, se cunosc de cand avea Bursucu varsta de 14 ani. Barbatul a vorbit despre…

- Mirela Vaida a fost invitata la o emisiune de televiziune unde a vorbit despre sarcina, dar și despre viața ei din acest moment. Mirela Vaida a fost prezenta la emisiunea Teo Show, pe care Teo Trandafir o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Vedeta a vorbit despre sarcina, explicand ca nu o mai…

- Bianca Rus a dezvaluit care este profesia pe care o practica. Toata lumea știe ca se ocupa de muzica, insa ocupația sa de zi cu zi este alta. Bianca Rus a fost prezenta in platoul emisiunii Teo Show, moderata de Teo Trandafir la postul de televiziune Kanal D. In cadrul emisiunii, Bianca Rus a dezvaluit…

- Emisiunea Andreei Mantea va fi difuzata la o alta ora de postul de televiziune Kanal D. Andreea Mantea modereaza emisiunea "Puterea Dragostei", la postul de televiziune Kanal D. Show-ul prezentat de bruneta va fi difuzat la alte ore incepand cu data de 4 februarie 2019. Astfel, emisiunea iși va schimba…