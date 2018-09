Veste ȘOC pentru salariați! Ce se va întâmpla cu concediile Mai exact, Fiscal prevedea ca angajatorul plateste concediul medical salariatului, urmand ca la regularizare, Casa de Sanatate sau, mai nou, Fiscul sa-i deconteze cheltuiala. Asadar, angajatorul platea concediul medical la valoarea de 85% din salariu, suma care i se scadea din contributiile la sanatate pe care le platea luna urmatoare, potrivit bugetul.ro „Nu sunt deloc convins ca bazelor de date, documentele si informatiile necesare au fost complete si corecte (s-a vazut asta in 2016, cand ANAF-ul dlor Doros si Ciolos au emis o lista a rusinii cu cetateni certati cu Fiscul, care s-a dovedit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- „Vorbim de circa 400 de mii de persoane – avocati, desigur, practicieni in insolventa, executori, notari, experti contabili, evaluatori, consultanti, medici, farmacisti, arhitecti, instructori auto sau sportivi, ziaristi freelanceri - pe scurt, cam tot ceea ce inseamna coloana vertebrala a societatii,…

- Populatia activa a Romaniei era la finele lunii iunie de 9,21 milioane persoane, in scadere cu 206.000 persoane fata de perioada similara din 2017, din numarul total, 8,83 milioane persoane fiind ocupate, in scadere cu 135.000, potrivit datelor INS.

- Frunzele de gutui reprezentau o adevarata sursa de sanatate in Antichitate, cu ajutorul lor fiind tratate zeci de boli de medicii acelor timpuri. Insusi Avicenna, autoritatea de necontestat in stiintele medicale de demult le utiliza nu numai pentru tratamentul pacienților sai, ci si in scop profilactic,…

- Istoricul medical al pacientului din dosarul electronic de sanatate este accesibil medicilor numai cu consimțamantul pacientilor, cu excepția unui „sumar de urgența” care este accesibil medicilor din camera de garda sau UPU, potrivit unui proiect de lege adoptat in ședința de Guvern de miercuri,…

- O veste rea pentru elevii romani vine de la Ministerul Educatiei. A fost aprobat, prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile incep mai devreme, spre dezamagirea copiilor

- CFR Cluj a reușit sa semneze o prelungire de contract cu atacantul Billel Omrani, care era dorit și de FCSB. Cu toate acestea, fotbalistul nu va ramâne mult timp la Cluj, pentru ca va fi transferat la echipa chineza, Guizhou Hengfeng, formație preluata de curând…

- Billel Omrani a ramas la CFR Cluj! Atacantul francez și-a prelungit contractul cu campioana Romaniei. Dat la FCSB, dupa ce, sezonul trecut a avut contre cu oficialii clubului ardelean, Billel Omrani a ramas in curtea campioanei Romaniei. In varsta de 25 de ani, atacantul francez și-a prelungit, duminica,…

- Casa Județeana de Asigurari Timiș vine cu o informație proaspata, legata de folosirea cardului de sanatate. Durata de valabilitate a acestuia se prelungeste, potrivit unui anunț facaut, astazi, de CJAS. Vizate sunt cele emise inainte de 21 iulie 2018. Conform precizarilor emise de CJAS, valabilitatea…