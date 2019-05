Stiri pe aceeasi tema

- "Uniunea Europeana are nevoie acum, poate mai mult decat oricand, de increderea cetatenilor sai, de certitudinea acestora ca la nivelul fiecarui stat membru resursele financiare sunt cheltuite eficient pentru obiective clare si care genereaza rezultatele asteptate, iar institutia suprema de audit…

- "Daca ne uitam la ponderea datoriei publice in PIB, ea a scazut din 2016 si pana in prezent, de la 37% la 35,1%. Romania, daca nu ma insel, este pe locul patru in randul tarilor UE cu cele mai mici datorii. Suntem intr-o situatie ipocrita in care Uniunea Europeana nu vorbeste despre ceea ce inseamna…

- Tanarul in varsta de 29 de ani, din municipiul Suceava, ridicat de polițiști din restaurantul la care lucra, in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile italiene, a fost arestat, in vedere predarii, de magistrații de la Curtea de Apel Suceava. Aceștia au admis propunerea ...

- Un roman varsta de 31 de ani a fost arestat la Torino, in Italia, dupa ce politistii au descoperit ca are in posesie 174 de buletine. Tanarul este acuzat de posesia și fabricarea de documente false privind identitatea personala si mai avea un mandat de arestare pe numele sau, emis anul trecut de Curtea…

- Un barbat este cautat de poliție, dupa ce a fost condamnat la inchisoare, dar s-ar sustrage de la executarea pedepsei, el fiind vinovat de impuscarea unui vanator in urma cu doi ani, cand suspectul a fost prins la braconaj. Sentinta definitiva a fost pronuntata luni, de Curtea de Apel Timisoara, insa…

- Autoritatile judiciare din Italia au solicitat instantelor din Romania recunoasterea hotararii de condamnare a unuia dintre membrii asa-zisei Academii a infractorilor, o celebra grupare infractionala romaneasca.

- Curtea de Apel Timisoara a emis sentinta finala intr-un dosar penal in care un membru al clanului de romi Carpaci a fost trimis in judecata pentru ultraj. Barbatul a primit, in urma sentintei finale, o amenda de 9.000 de lei.

- Autoritatile italiene au initiat o ancheta dupa aparitia unor informatii privind disparitia fiicei unui diplomat nord-coreean, existand suspiciuni ca adolescenta a fost transferata fortat in Coreea de Nord de agenti ai serviciilor secrete din aceasta tara, relateaza Mediafax.Citește și: Israelienii,…