Veste ȘOC pentru cei care îşi închirieză casele în regim hotelier. ANAF dă o lovitură NĂUCITOARE Veste soc pentru cei care isi inchirieza casele in regim hotelier! ANAF le transmite ca trebuie sa detina si sa utilizeze casa de marcat pentru incasarea platilor cash, informeaza Antena3. Lovitura de teatru - Parchetul a redeschis dosarul fostului episcop de Huși Cei care inchiriaza camere prin platforme sau pe site-uri specializate prin care plata se face exclusiv online, nu au nevoie de casa de marcat. Fiscul este informat de acele venituri prin Declaratia unica. Insa pentru serviciile de inchiriere a caror incasari se fac prin plata cash, este obligatorie folosirea casei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

