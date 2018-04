Stiri pe aceeasi tema

- Robert Popescu, cunoscut pentru rolul de ispita in cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, este rasfațat ca un mic rege de iubita lui! Acest lucru este clar ca buna ziua din imaginea postata de acesta pe rețelele de socializare.

- Grupurile germane Daimler si BMW intentioneaza sa formeze o companie mixta prin fuzionarea diviziilor de car-sharing, pentru a concura mai eficient furnizorii de servicii de transport cum este Uber Technologies, transmite Bloomberg. Cele doua grupuri vor forma o companie mixta cu participatii egale…

- PNL atrage atentia ca, in luna ianuarie, contributia romanilor la Pilonul II de pensii a scazut, diferentele fiind cuprinse intre 4% si 12%. "Din pacate, remarcam inca o minciuna sfruntata marca PSD/ALDE la adresa romanilor in ceea ce inseamna declaratiile publice si realitatea de pe teren.…

- Vremea va ramane foarte rece pana in jurul datei de 23 martie, dupa care se va incalzi treptat, temperaturile ajungand la maxime de 13 grade Celsius, normale pentru aceasta perioada dupa 1 aprilie. Vremea se va menține frumoasa, cu temperaturi cuprinse intre 10-13 grade, in perioada Floriilor…

- Toți cei care iubesc muzica clasica sunt așteptați sa participe la concertul susținut de Mircea Suchici (violoncel) și Florin Berculescu (pian). In program: E. Grieg / S. Rahmaninov. Evenimentul va avea loc duminica, 1 aprilie, incepand cu ora 19:00 in cadrul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din…

- Surse Romania TV sustin ca sunt mii de solicitari pentru a li se arata acestor ordonatori de credite cum se calculeaza exact salariile, respectand ghidul salarizarii unitare. Cei care au solicitat cele mai multe explicatii sunt cei care platesc salariile magistratilor. Pana acum s-au facut…

- Se inchid, din nou, scolile in Bucuresti? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor parintilor si ale copiilor. Prognoza meteo anunta cod galben de polei pentru Bucuresti si pentru alte sapte judete din sudul tarii.

- Calatoriile, arta, tehnologia, inelul de logodna sunt doar cateva dintre cheltuielile care, de cele mai multe ori, depașesc bugetul. Unde și cum le gasești, la un alt preț? Refolosește Cu alte cuvinte, nu fugi de licitațiile online , magazinele second-hand și produsele resigilate. Folosit nu inseamna,…

- Accident la Pesteana, Gorj, unde un autoturism a intrat intr-un cap de pod, soferul fiind aruncat din masina, in urma impactului. Barbatul se afla singur in masina. Articolul ACUM: ACCIDENT la Pesteana! A fost aruncat din masina apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Liderul social-democratilor i-a indemnat pe colegii sai sa nu le insele increderea celor care i-au desemnat la congres, dar a avut si un avertisment pentru cei care considera ca functiile obtinute sunt o oportunitate de imagine in dauna PSD."Eu va felicit pe toti pentru aceasta incredere,…

- Alerta in nord-estul Statelor Unite, unde meteorologii prognozeaza o noua furtuna de proportii. Din Maryland pana in Maine, autoritatile au mobilizat utilajele de deszapezire. Se asteapta ca stratul de zapada sa ajunga pe alocuri chiar la 60 de centimetri.

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in…

- Contributia romanilor de peste hotare la pastrarea si transmiterea mostenirii culturale, lingvistice, spirituale romanesti este esentiala, le-a transmis ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, participantilor la spectacolul „Martisorul Centenarului – impreuna pentru a ne cunoaste…

- Sambata dimineața, la Sala Mare a Consiliului Județean, a avut loc Conferința Județeana Extraordinara a Partidului Social Democrat, organizata in vederea Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie. La conferința au participat 291 de delegați, din cei 310 convocați, care au votat, prin vot deschis,…

- Ministrul Justiției, Alexandru Tanase, s-a aratat convins ca cei implicați in fraudele bancare vor fi sancționați, iar faptul ca dosarul in care este vizat Ilan Șor va fi examinat la Cahul nu schimba datele problemei. Alexandru Tanase a subliniat, in cadrul unui interviu pentru „Europa Libera”, ca nu…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, pregatește masuri care ii sperie pe bugetari. Toate instituțiile de stat vor face o evaluare pentru a afla de cați oameni au de fapt nevoie, astfel incat angajații care doar plimba hartii sa dispara din schema. Articolul Veste SOC pentru angajatii de…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu ii cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa nu declanseze “fara motiv” o criza in sistemul de justitie. Fostul presedinte al liberalilor spune ca se asteapta ca Toader sa inceteze “joaca” de-a rapoartele. Intr-o postare pe pagina sa oficiala de pe reteaua de socializare…

- ”Introducerea Ordinului de protectie provizoriu (OPP) in prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie reprezinta un pas urias in scopul diminuarii fenomenului ingrijorator al violentei domestice, si, totodata, o forma concreta de protejare a victimelor.” subliniaza…

- O echipa a ISU Gorj intervine in aceste momente pentru a stinge flacarile care au cuprins un autoturism, in Piata Centrala din oras. Articolul FOTO: O masina a luat FOC in Piata Centrala din Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - FSLI, structura din care face parte și Alianța Sindicatelor din Invațamant Suceava, cu peste 8.500 de membri, va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00, si joi, intre orele 10.00 – 14.00.Decizia a fost luata dupa ce ...

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat ca va rezolva problema inechitații de plata a contribuției la sistemul public de sanatate și de pensii dintre salariați și persoane fizice autorizate. Mai multe pe Capital.ro Post-ul Capital.ro: Veste proasta despre contribuția la pensii apare…

- Maine se prevede cer variabil, vremea va fi fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineașa izolat se va semnala ceața slaba și va fi polei. Vantul va sufla din nord slab la moderat.In nordul tarii se vor inregistra 0..+3°C, in centrul tarii vor fi +1..

- "Sunt cateva astfel de spete", a spus ministrul, intrebat de ziaristi despre informatiile aparute in mediul online potrivit carora viitoarelor mame ar putea sa le fie calculata o indemnizatie mai mica. Incepand de azi, au loc discutii la Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei,…

- Vremea continua sa fie la extreme in țara noastra. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, ultima luna de iarna calendaristica aduce vreme calda in mai multe regiuni, dar și fenomene meteo extreme. ANM anunța ca la mijlocul saptamanii un ciclon de vreme rea va cuprinde o mare parte a țara.

- Guvernatorul Mugur Isarescu a explicat intr-o conferința de presa ca scumpirile vor continua pana la Paști, deși cele mai importante majorari de prețuri au avut deja loc. Abia spre sfarșitul anului se spera ca inflația va reveni la ținta...

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat marti ca liberalii au publicat un document care arata corespondenta dintre Ministerul Muncii si ANAF, „din care reiese negru pe alb minciuna majorarii salariilor cu 25%”. El sustine ca documentul aduce cateva precizari cu privire la motivele care…

- Fostul ziarist Nelu Vasile Barbu a fost numit de premierul Viorica Dancila in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru, potrivit unei decizii publicate luni in Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Detalii, aici: http://www.economica.net/un-fost-ziarist-numit-de-premierul-viorica-dancila-in-functia-de-consilier-de-stat_149626.html#ixzz56GZSylNu…

- Ministerul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, joi, ca 3% dintre bugetari vor avea salariile scazute ca urmare a intrarii in vigoare a legii salarizarii, precizand ca venitul de la buget al presedintelui Romaniei este cu 40% mai mic.

- Reporterul Sputnik Stanislav Kasperovici a realizat în Kamceatka un material video cu un leu de mare, vedeta a televiziunii locale, care a dat o adevarata lecție de „pescuit". Când în portul Petropavlovsk-Kamciatski începe descarcatul peștelui, leul de mare își…

- Nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica cresc riscul ca masurile de austeritate care vor aparea in viitor sa fie implementate cand apar socuri semnificative externe sau interne, considera analistii OTP Asset Management.

- De altfel, companiile care cumpara vacante in bloc pentru angajati reprezinta si grosul afacerilor derulate de firmele de turism, ponderea clientilor corporate ajungand acum la peste 65%. "Acesti clienti din agricultura sunt companii cu bugete mari, de peste un milion de euro pentru servicii…

- O comuna din judetul Timis are sistem de alimentare cu apa și, in același timp, nu are, pentru ca acesta inca nu este funcțional. Stoian Sava, primarul comunei respective, Saravale, a declarat ca investiția este realizata in proporție de 90 la suta, mai fiind de lucru la finalizarea stației de tratare…

- Patru perchezitii La Tg-Carbunesti in aceasta dimineata, la romii implicati in scandalul de saptamana trecuta, in piata din localitate, dupa ce un barbat a fost batut cu ranga. Au fost gasite arme si arme albe. Revenim cu detalii. Articolul PERCHEZITII la Targu Carbunesti! Au gasit ARME in casele romilor…

- Am scris de multe ori despre medici, personal medical și boli. De prea puține ori am scris insa despre pacienți și despre bolile nevazute ale sistemului medical cu care se confrunta: ignoranța și rautatea. Un telefon pe care l-am primit miercuri seara, din partea unei doamne disperate,…

- Uniunea Europeana așteapta progrese semnificative din partea autoritaților moldovenei in combaterea corupției și investigarea fraudei bancare. Acest fapt a fost menționat de catre vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare, in weekend…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Sibiu asteapta demisia preotului profesor de religie de la Copsa Mica, care este anchetat in prezent de cei de la Inspectorat, de Mitropolia Ardealului, Politie si Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Adela…

- Incendiu la o autoutilitara, in aceasta noapte, pe autostrada A1. Incidentul s-a produs la km 328 in jurul orei 3. Pentru stingerea incendiului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Oraștie. Nimeni nu a fost ranit. Articolul FOTO: Incendiu GROAZNIC, azi noapte! apare prima data in GorjDomino…

- Potrivit surselor DC News, miniștrii care au fost apropieați de fostul premier Mihai Tudose nu se vor mai regasi in noul cabinet. Este vorba despre Felix Stroe (Transporturi), Mircea Titus Dobre (Turism) Gabriel Petrea (Duialog social) și Lucian Romascanu (Cultura). De asemenea, in noul cabinet…

- Administratia Donald Trump a retinut 65 de milioane de dolari din contributia SUA catre agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, cerand institutiei sa intreprinda o "reexaminare fundamentala", a anuntat Departamentul de Stat de la Washington, potrivit The Associated Press.

- Au varste cuprinse intre unu și 14 ani, au povești de viața diferite, dar ii unește aceeași suferința: lipsa dragostei parintești. Sunt copii ajunși in sistemul institutionalizat și care așteapta ziua in care oameni cu suflet mare le vor deschide ...

- De astazi, 15 ianuarie, elevii și preșcolarii revin la cursuri, dupa ce au avut parte de o vacanța de iarna generoasa, de trei saptamani, insa urmatoarele zile libere vin mai repede decat s-ar fi așteptat: peste doar trei saptamani. Este vorba despre vacanța intersemestriala, programata in perioada…

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile. ''Eu cred ca lucrurile ne scapa…

- Horoscop Berbec. Ai stat mult timp ca pe ghimpi in așteptarea unui eveniment de care depinde liniștea ta sufleteasca. Iata-l ca se apropie, il vezi tot mai bine conturat la orizont, dar emoția crește și mai tare cand vezi cat de puțin mai ai pana la implinirea acelui vis. Nu te culca,…

- Premierul Mihai Tudose negociaza cu liderii PSD din teritoriu lista noului Guvern. Acesta ar vrea sa faca schimbari în mai multe ministere. Cap de lista ar fi chiar ministrul Educatiei, Liviu Pop, urmat de cel de la Economie, Gheorghe Șimon. În aceste zile se…

- Anul 2017 a trecut și toata lumea se intreaba ce ne așteapta in perioada urmatoare. O sa avem noroc sau o sa fim iar puși in fața unor provocari dificile? Previziunile numerologice pentru 2018 iți dezvaluie totul!

- Gazele naturale se scumpesc cu 8%, incepand de miercuri. Anunțul a fost facut de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), iar scumpirea vine in urma solicitarilor facute de furnizori. Conform calculelor ANRE, vorbim de o crestere a valorii facturii lunare cu aproape 5 lei…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Irina Begu, locul 43 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Shenzen, China, dupa ce a trecut de Timea Babos, locul 55 WTA, scor 7-5, 7-5. Duelul a fost unul echilibrat, partida durand doua ore. In primul set, Begu și-a cedat serviciul de doua ori, dar a reușit trei break-uri și a fructificat…