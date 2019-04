Veste reflectorizante pentru căruțași și bicicliști Peste 100 de veste reflectorizante si aproximativ 150 de materiale preventive au fost imparțite bicicliștilor și carutasilor, de polițiștii salajeni. Politistii rutieri, impreuna cu politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si in colaborare cu Politia Locala au desfasurat pe parcursul a doua zile (13-14 aprilie) a.c. activitati cu caracter preventiv pe raza localitatilor Crasna, Ratin, Huseni, Simleu Silvaniei, Varsolt, Pericei si Nusfalau, pentru prevenirea victimizarii participantilor la traficul rutier, respectiv a biciclistilor si carutasilor. In acest context,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

