Veste rea pentru români! Prețul pâinii va crește până în decembrie O veste deloc buna pentru romani: prețul painii va crește! Și nu de la anul, ci chiar din luna decambrie. Motivul este legat de recoltele slabe de grau din acst an. Prețul painii ar putea sa creasca intre 15-20% pana in decembrie, influențat de producția graului din acest an, care in unele zone ale țarii […] The post Veste rea pentru romani! Prețul painii va crește pana in decembrie appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- Presedinte Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara , Dragos Frumosu, a avertizat ca pretul painii ar putea sa creasca intre 15-20% pana in decembrie, influentat de productia graului din acest an, care in unele zone ale tarii a fost afectata de vremea capricioasa.

