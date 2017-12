Stiri pe aceeasi tema

- Lee Johnson, antrenorul lui Bristol City, adversara lui Man. United in sferturile Cupei Ligii, i-a facut un cadou de 500 de euro idolului sau. "Vreau s-o deguste un expert și sa stam la un pahar 10 minute", spune Johnson. Mare amator de vinuri bune, Mourinho va avea parte de o surpriza, diseara, la…

- Barcelona urmeaza sa se desparta de unul dintre cei mai importanti jucatori din ultimii ani, conform declaratiilor facute de fotbalist, conform fanatik.ro.Javier Mascherano, unul dintre cei mai constanti fotbalisti de la Barcelona in ultimii ani, a recunoscut ca perioada lui pe Camp Nou se…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Everton și West Ham sunt, prin prisma loturilor, echipe capabile de performanțe bune, dar in mare suferința in aceasta perioada a stagiunii. Mai mult, in meciul direct de pe "Goodison Park", ambele țintesc rezultatul care sa le indeparteze, macar pentru moment,…

- West Ham continua parcursul sub astetari din acest an. Londonezi au pierdut meciul programat in runda a XIII-a din Premier League in deplasare in fata celor de la A Watford cu scorul de 2-0.A

- Florin Andone (24 de ani) nu traverseaza o perioada buna in cariera. Atacantul nu reuseste sa confirme la echipa nationala, iar la Deportivo La Coruna a ajuns rezerva. Situatia s-ar putea schimba in iarna, atunci cand gruparea spaniola spera sa-l vanda pe internationalul roman.

- A curs sange pentru ca FCSB sa lege victoriile. Antrenorul Nicolae Dica s-a taiat la mana, Constantin Budescu a unit vestiarul. Managerul sportiv de la FCSB, Mihai Stoica, a povestit, pentru Fanatik, ca antrenorul Nicolae Dica s-a taiat la mana de nervi, dupa infrangerea din campionat cu FC Viitorul.…

- Gica Hagi ar putea sa mai dea o lovitura financiara, iar Viitorul ar putea sa vanda un alt jucator in Spania.Ciprian Marica, fost jucator in Spania, a dezvaluit ca fundașul stanga de 25 de ani Cristi Ganea are oferte din La Liga. "Are ceva oferte, chiar din Spania, din ce știu eu", a declarat…

- Dionatan Teixeira, care a jucat in careira si pentru Stoke City, ar fi suferit un atac de cord, a anuntat clubul de peste Prut. Teixeira se afla in tara natala, dupa un conflict cu cei de la Sheriff Tiraspol. TRAGEDIE in fotbal. Un jucator de doar 17 ANI s-a prabusit la antrenament si A MURIT…

- Mauricio Pochettino are o mulțime de superstiții, fixații și ciudațenii, legate de echipa și metodele de antrenament. Managerul lui Tottenham și le dezvaluie in jurnalul "Brave New World". Mauricio Pochettino e un personaj deosebit in Anglia, și nu numai pentru rezultatele excelente cu Tottenham. ...

- Arsenal a invins Everton, duminica, in primul meci al zilei din Premier League, scor 5-2. Iar victoria de pe Goodison Park este cu atat mai importanta cu cat a venit la a 800-a partida a lui Arsene Wenger in Premier League, in ziua in care legendarul manager francez a implinit 68 de ani. …

- Marko Arnautovici, 28 de ani, atacantul lui West Ham, a relatat cum Jose Mourinho a facut un gest uimitor in urma cu cațiva ani, oferindu-i ceasul in momentul cand el se prezentase, din greșeala, la ședința de pregatire a lui Inter Milano, cu mai multe ore inainte. Arnautovici și-a amintit de cateva…

- Plecat de la FCSB in urma unui conflict cu Gigi Becali, mijlocașul Sulley Muniru (24 de ani) e la un pas sa prinda un transfer cu sonoritate. In ultima saptamana, ghanezul a dat probe la campioana Poloniei Legia Varșovia. Potrivit news.ro, Muniru a impresionat la echipa poloneza, iar tehnicianul Legiei…

- Echipa fanilor din Timișoara aduce in fața publicului un puști in varsta de 14 ani. Alex Gașpar, noul copil-minune al fotbalului romanesc, a fost dorit și de FCSB. Fotbalistul are deja numarul 10 la echipa timișorenilor și i-a impresionat pe oamenii de la West Ham, dupa ce a dat probe in Anglia. ...