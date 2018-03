Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a "ZBURAT" de pe sosea, in sectorul Buiucani al Capitalei. Totul s-a intamplat dupa o masina a dat peste soferul motocicletei.La locul producerii accidentului au sosit un echipaj al politiei si doua ambulante.

- România a avut în februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, de 3,8%, adica de aproape trei ori mai mar decât media europeana de 1,3%, arata datele publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat.

- Zeci de locatari din sectorul Rascani al Capitalei traiesc pe santier, de mai bine de sase ani. Asta dupa ce si-au dat acordul ca in blocul lor sa mai fie ridicate cinci etaje. Lucrarile nu au mai fost insa incheiate, deoarece compania a falimentat.

- Soferii primesc o veste foarte proasta la inceput de luna martie. Astfel,in aceste zile se discutap intens in Parlament despre noua taxa auto. Conform ultimelor informatii se pare ca aceasta ar putea ajunge sa coste chiar si 3000 de euro, asta in functie de gradul de poluare al autoturismului. Aceasta…

- O ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre PMB pentru spitalul metropolitan Bucuresti-Ilfov urmeaza sa fie adoptata de Guvern, a anuntat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Visul nostru de a avea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda...

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza flux majorat de transport, se circula cu dificultate pe urmatoarele strazi:Sectorul RIȘCANI:intersecția cu sens giratoriu: bd.Moscova – A.Russo – Kiev;A.Russo de la N.Dimo direcția spre bd.Moscova;Bogdan Voievod, tronsonul bd.

- Dupa ce a urmarit LIVE, pe Facebook, sedinta de la CSM in care s-a dezbatut cererea de revocare inaintata de ministrul Tudorel Toader pentru sefa DNA, Laura Kovesi, Marian Godina a facut o constatare. In timpul transmisiei, politistul a citit si toate comentariie si a observat diferentele dintre cei…

- In Capitala se circula la ora transmiterii stirii, in conditii de iarna, dar nu sunt blocaje in trafic, existand totusi strazi laturalnice acoperite cu zapada pe care utilajele de deszapezire nu au ajuns inca, precizeaza reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Senatul a inițiat un proiect de lege care ar putea favoriza șoferii din Romania care conduc preventiv și care nu au acumulat puncte de penalizare și sancțiuni pe parcursul unui an. Un act normativ inițiat de Senat modifica Ordonanța de urgența nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Șoferii…

- Lucrarile la metroul Drumul Taberei deviaza tramvaiul 41, cel mai folosit mijloc de transport de suprafata din Capitala. Schimbarea se va face in zona Pietei Drumul Taberei, incepand cu luna aprilie.

- “Revoluția fiscala” are efecte negative și in randul mamelor. Astfel, daca angajatorul nu a marit salariul brut, acestea vor primi mai puțini bani lunar de la stat. Concret, o femeie care are un salariu net de 2.500 de lei ar primi, in mod normal, o indemnizație de 2.125 de lei. Dupa așa-zisa “revoluție…

- Neregularitati in tarfic in sectorul Buiucani al Capitalei. In mai putin de cinci minute mai multi soferi au incalcat regulile de circulatie, iar o tanara a traversat strada neregulamentar.

- Veste proasta pentru soferi: Ce amenzi se platesc pentru cei care blocheaza parcarile Vesti proaste pentru cei care pun stapanire pe locurile de parcare, desi nu au nicio autorizatie de la Primarie pentru acele spatii. Politia le-a pus gand rau si pregatesc amenzi de pana la 1.500 de lei pentru cei…

- Cei care au de gand sa-și cumpere o locuința prin programul Prima Casa, ar fi bine sa se grabeasca. Guvernul aloca cu 35 la suta mai puțini bani, dar nu va renunta la el cel putin pana in 2021.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat marti cateva declaratii despre starea lucrarilor din domeniul transporturilor, raspunsurile adresate intrebarilor jurnalistilor putand fi catalogate mai degraba sfidatoare, decat concludente.

- Cinci oameni mor in medie pe zi pe șoselele din Romania. Este o statistica la care contribuie in mare masura și starea dezastruoasa a drumurilor, considerate mai proaste decat cele din Ghana, Bosnia-Herțegovina sau El Slavador. Unul dintre drumurile morții traverseaza și Buzaul, unde face victime in…

- Inca o zona pietonala va aparea in Capatala, astfel in porțiunea strazilor Kiev, Alecu Russo și in zona strazii Nicolae Dimo din sectorul Rașcani in scurt timp vor aparea indicatoare rutiere, care vor interzice circulația autovehicolelor.

- Serviciul „InfoTrafic" al INP anunța strazile cu flux majorat de transport la aceasta ora și recomanda conducatorilor auto sa nu intre in intersecție, in cazul in care circulația in direcția de deplasare este dificila sau blocata și sa evite pe cat este de posibil circulatia pe strazile in care s-a…

- Veste buna pentru șoferii! In cazul in care autoritațile ii anunța prea tarziu ca au incalcat legea, aceștia ar putea sa scape de amenda. Proiectul de lege a trecut marți de Camera Deputaților și urmeaza sa mearga la promulgare la Klaus Iohannis. Potrivit proiectului de lege, daca trec patru luni de…

- Soferii care circula fara rovinieta ar putea sa scape de amenda, daca autoritatile ii anunta prea tarziu ca au incalcat legea. Asta prevede un proiect legislativ care intra marti la votul final in plenul Camerei Deputatilor, scrie Digi 24.Termenul de prescriere al amenzii a fost redus.In cel mult doua…

- "Stimati pasageri, Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra deciziei companiei Blue Air de a anula zborurile Timisoara-Iasi-Cluj cu efect imediat. Este pacat ca dupa o lunga colaborare sa ajungem intr-un asemenea punct,…

- Ies la iveala detalii terifiante din viața Nicoletei Boțan, proprietara unei gradiniței private din Sectorul 2 al Capitalei, cea care a trait un adevatat calvar in ultimele luni inainte de a fi omorata de fostul sau soț. Femeia era terorizata de Marius Cristian Botan și, cu doua luni inainte ca Nicoleta…

- Parcari de reședința scoase la licitație - o regula noua care va fi aplicata doar anumitor locuri rezidentiale in sectorul 3 al Capitalei. La fel se intampla și in Brașov, unde pana acum au mai fost licitate inclusiv locurile ravnite de mai mulți vecini.

- Simona Halep ar putea rata meciul din Fed Cup, de la Cluj-Napoca, dintre România și Canada. ”Trebuie sa vad ce îmi spune RMN-ul. O sa am foarte mare grija de corpul meu, în primul rând. Fed Cup-ul este în plan, dar sper sa fiu si…

- O femeie a fost surprinsa in timp ce isi tinea copilul pe brate la volan. Mai mult, soferita a incalcat regimul de viteza. Aceasta conducea cu 80 de kilometri pe ora pe strada Mihai Viteazul din sectorul Riscani al Capitalei. Imaginile video au fost postate pe o retea de socializare de catre un martor.…

- Femeia injunghiata vineri in Sectorul 2 al Capitalei este directoarea gradinitei unde a avut loc atacul, au declarat surse judiciare. Autorul agresiunii este chiar sotul femei, iar acesta a &icir...

- Ambuteiaje kilometrice in capitala. Pe Calea Iesilor se circula bara la bara, iar soferii sint nevoiti sa stea minute bune pe loc. Un test de rezistenta sustin si soferii de troleibuze, care pot astepta la semafor chiar si zece minute.

- Drumuri repetate la Fisc si mult timp pierdut la cozi - asta inseamna plata lunara a contributiei la sanatate pentru botosanenii care nu au venituri, dar vor sa fie asigurati in sistemul public de sanatate.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, s-a intalnit la Targu-Jiu, cu mai mulți directori de unitați de invațamant și cu inspectorii școlari din zona Olteniei. Potrivit stiri.tvr.ro , ministrul nu le-a adus vești bune profesorilor, care ar putea pierde unele sporuri. Liviu Pop spune ca profesorii din o suta…

- „Nu ma asteptam ca domnul Busoi sa dea ordin consilierilor sa nu voteze, ca altfel ii da afara din partid. Fac apel la liderul PNL Ludovic Orban sa ia masuri cu privire la Crisian Busoi, pentru ca el se face vinovat de respingerea acestui proiect", a declarat Gabriela Firea duminica, la Romania TV.…

- O fabrica de haine contrafacute, ce erau inscriptionate cu diverse marci cunoscute, precum si un depozit in care erau tinute articolele vestimentare aduse din Turcia, au fost gasite de politistii ilfoveni in Orasul Pantelimon, respectiv in Sectorul 2 al Capitalei. Hainele erau apoi vandute in mai…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, pana in 24 ianuarie, o consultare publica, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar Chestionarul contine…

- Romanul Radu Petrescu a fost desemnat cel mai bun junior din lume la baschet 3×3, la categoria sub 18 ani, potrivit clasamentului mondial la aceasta specialitate dat publicitatii de catre Federatia Internationala de Baschet la inceputul anului, informeaza un comunicat remis miercuri Agerpres. Pe locul…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor. Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin. Ulterior, masina de taxi a fost proiectat…

- Noapte tumultoasa în sectorul Rîșcani al Capitalei! O femeie în vârsta de 56 de ani s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc de locuit. Tragedia a avut loc în jurul orei 21:45, dupa ce victima s-ar fi certat cu fiul sau. La fața locului, s-a…

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- I-am surprins pe oamenii legii cand puneau amenzi in parbriz. La vreo ora de la acel moment, trotuarul unde erau autovehiculele parcate, se golise. Insa, acum, la ora 20:00, neștiind ce s-a intamplat, alți șoferi au parcat tot pe trotuar. Scriu aceasta știre pentru ca alți șoferi sa nu primeasca…

- Pretul gigacaloriei nu va creste in aceasta iarna, a declarat miercuri Sorin Chirita, administrator public al Capitalei, care a afirmat ca, desi tariful a fost majorat anul trecut, pretul final pentru populatie a ramas acelasi.

- Guvernul Romaniei este obligat de Uniunea Europeana ca pana in luna aprilie a acestui an sa elimine toate subventiile pentru energia termica, cu exceptia unor categorii vulnerabile. Avand in vedere ca cei mai multi romani care beneficiaza de subventie la caldura sunt din Bucuresti, primarul…

- Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a facut astazi un anunț așteptat de toți bucureștenii. Vor fi cu 867 mai multe locuri de parcare, dupa ce av fi construita o parcare subterana sub parcul Garii de Nord.

- Turneul de la Shenzhen va incepe la sfarșitul acestei saptamani, iar organizatorii au publicat lista cu capii de serie. Simona Halep, liderul mondial din acest moment, va fi cap de serie numarul 1 in turneul din China și ar putea sa dea inca din debut peste coșmarul Maria Șarapova. Rusoaica ocupa locul…

- RISE Moldova a analizat toate tranzacțiile și procesele de judecata in care au fost implicate aceste construcții și a aflat intreg lanțul de proprietari. Printre ei – oameni de afaceri, sportivi, foști combatanți, dar și oameni de rand. Cu toate ca vilele au tot fost vandute și revandute concomitent,…

- Porniti la drum? Aveti grija si incercati sa gasiti rute ocolitoare sau inarmati-va cu rabdare pentru ca se circula bara la bara in Podu Iloaiei, de la intrare pana la iesire. Este aglomerat pe ambele sensuri, dupa cum spun soferii care au trecut prin zona marti la amiaza. Dureaza mai mult de 15 minute…

- Accident grav in sectorul Botanica al Capitalei. Doua mașini s-au ciocnit violent la intersecția bulevardului Decebal cu Titulescu.Din imaginile surpirnse de un martor ocular se observa ca in urma loviturii violente, cele doua mașini au fost facute zob.