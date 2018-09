Stiri pe aceeasi tema

- Interferentele produse de aceste aparate creaza disfunctionalitati serviciilor de radiocomunicatii autorizate, inclusiv celor destinate pentru salvarea de vieti omenesti, atentioneaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Echipamentele radio fara marcajul…

- O noua taxa auto va intra in vigoare de la 1 ianuarie sau 31 martie 2019, a anuntat Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, intr-o emisiune TV. The post Veste proasta pentru proprietarii de masini: o noua taxa auto appeared first on Renasterea banateana .

- Romanii care cumpara mașini second-hand de la intermediari trebuie sa fie atenți la actele pe care le primesc, pentru ca se pot trezi ca nu pot inmatricula mașina in țara O mașina adusa din Germania,...

- In semestrul I 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2017 atat ca serie bruta, cu 9%, cat si ca serie ajustata sezonier - cu 10,8%, arata datele comunicate luni de Institutul Național de Statistica (INS), potrivit Mediafax.…

- Romanii care vor sa cumpere masini rulate, indiferent de ce tip de marca – Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot – trebuie sa vada mai multe oferte si sa faca comparatie intre ele. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Pilotii din Germania ai companiei aeriene low-cost Ryanair au votat in favoarea declansarii unei greve deoarece vor sa aiba contracte colective de munca, transmit Reuters si DPA. Luni, sindicatul pilotilor...

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.Marti, indicele a crescut la 3,27%. Nivelul atins miercuri, 3,34%, este cel mai mare din 5 martie 2014, cand a fost 3,37%. Indicele a crescut accelerat incepand din 13…

- Romanii care si-au luat credite in lei anul trecut scot acum mult mai multi bani din buzunar pentru plata ratelor. Si asta din cauza ca ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe dintre creditele in lei, a crescut galopant in ultimul an. Mai exact, daca in urma cu fix un…