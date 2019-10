Veste proastă pentru milioane de români, au scăzut salariile cu cel puţin 100 de lei Au scazut salariile, arata statisticile oficiale. Comparativ cu luna august a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,1%. In luna august 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 4.981 lei, cu 110 lei (-2,2%) mai mic decat in luna iulie 2019. In luna august 2019, in majoritatea activitatilor, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mic decat in luna iulie 2019 ca urmare a acordarii in lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

