Veste proastă pentru jumătate dintre medicii care au contract cu statul Medicii de familie funcționeaza in structuri independente și nu se incadreaza in marea categorie a bugetarilor. Acesta e și motivul pentru care ei nu primesc, de luna aceasta, salariile semnificativ mai mari, așa cum sunt prevazute in Anexa nr. II de la Legea salarizarii bugetarilor nr. 153/2017 și pe care le-am exemplificat și noi in acest material. Acest aspect a fost subliniat recent de SNMF intr-un comunicat de presa prin care arata ca sunt aproximativ jumatate din numarul medicilor care lucreaza cu casele de sanatate care nu primesc maririle de salariu atat de discutate zilele acestea. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Lasați in coada listei de prioritați atunci cand vine vorba de venituri, medicii de familie cer masuri concrete. Ei sunt nemulțumiți de birocrația din sistem și de sumele primite luna de luna.

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- SALARII MEDICI 2018. Cresteri ale salariilor de baza pentru personalul din sanatate si invatamant intra in vigoare incepand de joi, 1 martie. Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca de la 1 martie toti medici si asistentele vor primi majorari salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, afirmand ca un medic primar care castiga un salariu de 4.000 de lei va primi 15.000 de lei, informeaza…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Casa Naționala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a publicat Proiectul Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale.

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) schimba Contractul-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pentru anul 2018. Proiectul, postat pe pagina de internet a instituției…

- Astazi incepe perioada pentru depunerea dosarelor in cadrul unei sesiuni speciale de contractare a serviciilor medicale de catre Casa de Asigurari de Sanatate, pentru 19 furnizori de asistența medicala primara, asistența clinica in ambulatoriu și medicina dentara, in Capitala. La acest moment, marea…

- ARAD. Echipa locala a Uniunii Salvați Romania a susținut luni, 15 ianuarie, o conferința de presa in care a aratat modul in care sunt alocați banii de la bugetul de stat catre comunitațile locale. Alocarea fondurilor „Aradul a pierdut suma de 46 de milioane de lei. Acești bani, de care…

- Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a anuntat marti ca in perioada 16 - 25 ianuarie 2018 va avea loc o sesiune speciala de contractare pentru furnizorii din asistenta medicala primara, asistenta clinica in ambulatoriu si medicina dentara.

- Inceputul de an a ieșit la rampa cu conflictul dintre medicii de familie și CJAS. Pana la urma, toți cei 159 de medici de familie vasluieni au semnat actele adiționale la contractele de prestari servicii. Deși nemulțumirile raman, ei spun ca niciun pacient nu va fi pus sa plateasca pentru consultații…

- Medicii de la Ambulanta, dar si cei din Camerele de Garda ale spitalelor lucreaza la foc continuu. Motivul: ca sa nu plateasca retetele si consultatiile, pacientii nu mai apeleaza la medicii de familie dupa scandalul dintre acestia si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

- Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti. Astfel, Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. 4,5 milioane de romani se afla…

- Decontarile Casei de Asigurari s-au dublat fata de anul 2007, dar medicii de familie sunt nemultumiti. „Suntem doborati de hartii si degeaba le dam trimiteri pacientilor pentru investigatii paraclinice, ca nu exista plafoane, tot sistemul public de sanatate merge rau“. Bugetul pentru cabinetele…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti.

- Peste 88% dintre medicii de familie din toata tara au prelungit contractele cu casele de asigurari de sanatate, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al CNAS Augustus Costache. Potrivit unui centralizator al CASMB, in Bucuresti nu au semnat aceste ...

- Medicii de familie cer demisiile responsabililor din Sanatate. Conflictul dintre cele doua parti a ajuns la cote alarmante. O mare parte dintre medicii de familie au refuzat semnarea unui contract cu Casa de Asigurari de Sanatate si ii fac responsabili pentru acest esec pe oficialii din ministerul Sanatatii.…

- O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu vor mai primi trimiteri si retete compensate.Citeste si: Elena Udrea, un nou mesaj…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis în care îl informeaza ca medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- Este in continuare haos in sistemul medical din toata tara! Medicii de familie isi continua protestul si multi dintre ei refuza sa mai semneze actele aditionale la contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate. In Prahova, doar jumatate dintre ei au cedat in favoarea pacientilor.

- De vineri, 5 ianuarie 2018, galatenii asigurati medical la stat se pot intoarce in cabinetele medicilor de familie si vor primi gratuit atat consultatii, cat si retete gratuite si compensate. Asta deoarece medicii de familie si-au incheiat "protestul", care a fost mai degraba un semnal de alarma. Timp…

- Prahova se numara, se pare, printre județele in care medicii de familie nu au cedat presiunilor din partea Casei de Asigurari, astfel ca doua treimi dintre ei au refuzat sa semneze actele adiționale inainte de le fi rezolvate problemele pentru care protesteaza. In replica, șefii CNAS și-au pierdut rabdarea…

- "Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale vor putea intra in relatii contractuale…

- Veste buna pentru pacienti. Medicii de familie elibereaza din nou retete compensate si gratuite dupa cateva zile de pauza. Potrivit CNAS; perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat,…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, insa cei care nu le-au semnat vor putea intra in relatii contractuale cu CJAS in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie),…

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- In jur de 30 la suta din medicii de familie nu și-au prelungit contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate. Prin urmare, nu mai elibereaza trimiteri catre specialiști și nici rețete compensate. Iar pentru consultatii, pacientii platesc chiar si o suta de lei.

- Conform centralizarii efectuate de CNAS, pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).

- CNAS cere medicilor de familie "maxima responsabilitate" fata de pacientii pe care-i au in ingrijire. "Pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate subordonate respectarea drepturilor asiguratilor reprezinta o preocupare constanta. De aceea, institutia precizeaza ca in relatia cu medicii…

- Aproximativ 40 la suta dintre medicii de familie din judetul Vaslui au semnat, miercuri, noile contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui, a anuntat directorul general al institutiei, Mihaela Chitariu. ‘Dintre cei 159 de medici de familie din judetul Vaslui, 60 si-au dat acordul…

- Medicii de familie din Cluj vor consulta pacientii, mai ales pe cei cu boli cronice si cazurile care constituie urgente, dar nu vor elibera retete si trimiteri medicale, prin acest comportament ei dorind sa se ralieze la protestul de la nivel national, care are ca scop determinarea unei renegocieri…

- CNAS: 60% dintre medicii de familie au semnat actele aditionale Foto: radiocluj.ro. Peste 60% dintre medicii de familie din tara au semnat pâna la sfârsitul anului trecut actele aditionale la contractul-cadru, a anuntat astazi Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Desi…

- Ministrul Sanatații cere respectarea dreptului la servicii medicale compensate și subliniaza, in contextul protestului medicilor de familie, ca 60% dintre cadrele medicale au semnat deja actele adiționale pentru prelungirea contractelor cu CNAS. Bodog face și precizari cu privire la revendicarile medicilor…

- Medicii de familie protesteaza miercuri pentru ca sunt nemultumiti de faptul ca nu sunt suficienti bani pentru cabinete, iar statul nu face nimic pentru a reduce birocratia din sistem, potrivit Digi24.

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”.

- Medicii de familie și autoritațile din Sanatate nu au ajuns la un numitor comun, astfel ca, de astazi, pacienții celor care nu au semnat actele adiționale a contractul cu CNAS nu vor mai primi trimiteri și nici rețete compensate sau gratuite.

- „PNL avertizeaza guvernarea PSD-ALDE ca lipsa totala de respect din partea acesteia pentru revendicarile medicilor de familie va declansa, in cateva zile, un val de nemultumiri sociale fara precedent, cei afectati fiind chiar cetatenii care au mai multa nevoie de buna functionare a mecanismelor statului,…

- Medicii de familie ramân fermi pe poziție. Ei nu s-au înțeles cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și amenința în continuare ca nu vor mai acorda servicii medicale gratuite din 2018.

- De doua luni, doctorii spun ca nu mai pot practica medicina in condițiile actuale, timp in care Guvernul chiar a propus o majorare a fondurilor, respinsa insa de partea beligeranta. Ieri s-au mai intalnit o data, dar, din nou, degeaba. Așa ca din ianuarie vizitele la medicul de familie ne-ar putea costa

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia.Legea…

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Pentru unii bolnavi, ar fi o condamnare la moarte. Rezolvarea ar putea veni chiar in saptamana Craciunului. Premierul Mihai Tudose i-a invitat la dialog pe liderii medicilor de familie. Medicii de familie s-au tot plans ca birocratia ii ingroapa. Si ca risca sa intre in faliment fiindca banii…

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- In aceasta situatie, consultatiile in cabinetele medicilor de familie se vor efectua doar contra cost sau pro bono, in functie de decizia fiecarui medic. Motivul este nesemnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele…

- Intr-un comunicat de presa transmis miercuri, Societatea Nationala de Medicina Familiei. aminteste ca in 15 noiembrie medicii defamilie si pacientii lor au manifestat in Piata Victoriei impotriva unui sistem de sanatate deteriorat, deviat de la directia fireasca, iar atunci premierul Mihai Tudose…