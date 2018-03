Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Tribunalul Constanta a admis actiunea formulata de catre Victoria SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Eucass SRL, in contradictoriu cu paratii SC Eucass SRL, prin administrator special Gabriela Ciocan si Iusuf Mahir. Pe cale de consecinta, magistratii au constatat "nulitatea…

- Curtea de Apel București a respins definitiv apelul USR privind procesul in urma caruia s-a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale.

- Serialul „Game of Thrones“ se incheie anul viitor, iar oficialii HBO au confirmat ca vor exista mai multe spinoff-uri, insa actorul britanic Kit Harington (31 de ani) a anuntat ca nu-l va portretiza pe Jon Snow in niciunul dintre proiectele viitoare.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a cerut marti judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti audierea in calitate de martori a fostului sef ANAF Gelu Diaconu si a fostului ministru al Agriculturii Daniel Constantin, in dosarul in care fostul ofiter SRI a fost condamnat in prima instanta la un an de…

- Manuela Patrașcoiu, președinte CNI: Saptamana trecuta am reușit sa aprobam indicatorii tehnico-economici pentru Steaua și Arcul de Triumf, iar stadionul Rapid e deja pe circuitul de aprobare. Saptamana aceasta vom lansa procedurile de achiziție pentru proiectarea și execuția celor doua stadioane. …

- Fostul manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj Mihai Lucan, care se afla in arest la domiciliu, in dosarul de delapidare cu un prejudiciu de peste cinci milioane de lei, va fi cercetat sub control judiciar, au decis, vineri, magistratii Curtii de Apel Bucuresti. De asemenea,…

- Florin Talpan, in proces cu superiorii de la CSA Steaua. Și-a dat șefii pe mana Parchetului Militar! La CSA Steaua nu este liniște, cu toate ca echipa lui Marius Lacatuș și Ion Ion se afla pe primul loc in Liga a 4-a, avand șanse mari de promovare in al treilea eșalon valoric al țarii. ”Sursa” scandalului il…

- Daca Tribunalul Bucuresti se va pronunta miercuri in aceasta cauza, decizia va putea fi atacata. Pana acum, CSA Steaua, reprezentata de juristul Florin Talpan, a castigat toate procesele contra lui George Becali si FC FCSB.Cele mai importante sentinte au fost cea a Inaltei Curti de Casatie…

- Magistratii Judecatoriei Slobozia au admis, luni, cererea de eliberare conditionata formulata de Ioan Becali. "Admite propunerea de eliberare conditionata formulata de comisia pentru liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Slobozia, judetul Ialomita. Dispune liberarea conditionata a petentului-condamnat…

- Un medic din Bucuresti, specialist obstetrica ginecologie, trimis in judecata si condamnat, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru vatamare corporala din culpa, neglijenta in serviciu, fals intelectual si uz de fals, a fost achitat definitiv. Cadrul medical a fost trimis…

- Ministerul Tineretului si Sportului va fi obligat prin sentinta pronuntata vineri de Curtea de Apel Bucuresti sa emita avizul de modificare a statului FRF, dar schimbarile statutare nu vor fi in vigoare la data alegerilor pentru presedintia federatiei, astfel incat candidatura lui Ionut Lupescu nu va…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, joi, solicitarea de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat. Acesta executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii. Decizia…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Curtea de Apel Bucuresti a obligat firmele Unirea Shopping Center, care administreaza magazinul Unirea din centrul Capitalei, si Astra Nova Security, controlate indirect de Alexander Adamescu, sa plateasca despagubiri unui retailer pentru ca i-a blocat accesul intr-un imobil adiacent magazinului Unirea.

- Compania aeriana Ryanair a anunțat, joi. ca iți va inchide birourile din Timișoara incepand cu 25 martie. Doua curse din Timișoara spre Milano și București vor continua sa opereze conform programului de zbor din 2018, mai precizeaza compania, intr-un comunicat de presa. Toți clienții vor fi notificați…

- "Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor de judecata partiale in suma de 10.000 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de jduecata. In data de 21 decembrie 2016,…

- "Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor de judecata partiale in suma de 10.000 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de jduecata.In data de 21…

- Simona Halep a mai primit o veste proasta. Wozniacki a batut-o pe Kerber și ramane lider mondial. Simona Halep a mai primit o lovitura la puțin timp dupa ce a anunțat ca s-a retras din turneul de la Doha , dar și din cel de la Dubai, din pricina unei tendinite. Simona Halep putea ajunge din nou lider…

- Italienii n-au auzit de FCSB. Cum este prezentata echipa lui Gigi Becali pe site-ul oficial al UEFA. Atat in avancronica meciului, cat și in cronica partidei, publicația italiana ”La Gazzetta dello Sport” scrie ca trupa din Berceni este ”Steaua Bucarest”, infuriindu-l pe juristul Florin Talpan și pe…

- FCSB - Lazio | Anunț de ultim moment din tabara FCSB, înaintea duelului cu Lazio, din 16-imile Europa League. Gigi Becali a spus ca Denis Alibec nu va evolua niciun minut în partida cu echipa italiana, din cauza unei accidentari.

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Site-urile de rezervari ale celor doua mari companii aeriene low cost Ryanair și Wizz Air dau o veste foarte proasta romanilor și strainilor care intenționeaza sa calatoreasa in țara noastra. Potrivit sistemului de rezervari online, ultimele zboruri pe care Wizz Air le va opera intre Timișoara și Eindhoven…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta. Reamintim comunicatul de presa al DNA, din data de 26 octombrie 2015, pe acest subiect: "Procurorii din cadrul Direcției…

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti. Medicul…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza urmarirea penala fata de patru persoane, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest caz fiind estimat la aproape 5.000.000 lei. Marti, au fost efectuate…

- Florin Talpan, juristul CSA, i-a cerut in instanta patronului FCSB, Gigi Becali, suma de un milion de euro! Talpan il acuza pe Becali de calomnie. Instanta i-a dat dreptate, insa a decis ca Becali sa ii plateasca juristului CSA doar 3.000 de euro, spre nemultumirea lui Talpan. Ce l-a salvat pe Gigi…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania, condusa de judecatorii Dragoș Calin și Ionuț Militaru de la Curtea de Apel București, se lauda cu mii de membri și lanseaza diverse demersuri similare cu idealurile #rezist.

- Doua instante din Capitala, Tribunalul Bucuresti si Judecatoria Sectorului 5, au decis ca nu au competenta materiala de a judeca dosarul Hexi Pharma, astfel incat Curtea de Apel Bucuresti trebuie s

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua". Pana acum, CSA Steaua, reprezentata…

- Gigi Becali versus CSA Steaua. Judecatorii se pronunța in cazul de 37 de milioane de euro! Gigi Becali are emoții. Judecatorii de la Tribunalul București vor lua o decizie in dosarul in care CSA Steaua, prin juristul Florin Talpan, solicita lui Gigi Becali suma de 36,8 de milioane de euro pentru folosirea,…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua".

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, plasarea in arest la domiciliu a medicului Mihai Lucan, acesta fiind acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenta si Transplant Renal. Anterior, acesta fusese cercetat sub control judiciar.

- Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa judece vineri contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, relateaza Agerpres.

- MODIFICARI…Noul regulament de organizare a scolilor a fost modificat de ministrul Educatiei, Liviu Pop, iar unele schimbari s-ar putea sa ii nemultumeasca pe elevii vasluieni. Acestia trebuie sa isi ia la revedere de la telefoanele mobile in timpul orelor, pe care vor trebui sa le depoziteze intr-un…

- Grila notarilor, dupa care se calculeaza impozitele minime pentru tranzactiile cu locuințe și onorariile, a fost stabilita în acest an cu valori în creștere cu 2% pentru apartamentele vechi și cu 2,5% pentru locuințele noi, la nivelul Bucureștiului.

- Proprietarii de mașini vechi primesc o veste proasta in 2018. O noua lege care ii va afecta pe toți a aparut in Monitorul Oficial, efectele acesteia intrand in vigoare pe 20 mai, potrivit bugetul.ro.La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), autoturismele vor trece sau nu de verificare…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a declarat indezirabile, incepand cu luna ianuarie si pana la finalul acestui an, noua persoane, pentru perioade cuprinse intre 8 si 15 ani, precizeaza reprezentantii institutiei, la solicitarea MEDIAFAX.

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB). Procurorii…

- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal. In acelasi dosar au mai fost trimisi…

- Telecabina Capra Neagra din Poiana Brasov nu va functiona in cel putin urmatoarele doua saptamani din cauza unei defectiuni majore, a informat, vineri, Biroul de presa al Primariei Brasov.

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA, compania din spatele eMAG - liderul pietei locale de retail online, pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania. “Dante International…

- Cabinetele de medicina familiei din Arges nu vor mai acorda servicii decontate de Casa de Asigurari de Sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de ...

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, le-a cerut miercuri judecatorilor de la Curtea de Apel sa fie pusa in libertate, sustinand ca vrea sa fie confruntata cu victima care a scapat in statia Costin Georgian. Magdalena Serban…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, ramane in arest preventiv, a decis miercuri Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorii i-au respins acesteia contestatia si au mentinut decizia Tribunalului Bucuresti de arestare preventiva,…

- Magdalena Serban, „criminala de la metrou”, a fost adusa miercuri la Curtea de Apel Bucuresti unde a fost pusa in fata judecatorilor. Dupa ce a facut o cerere de arest la domiciliu, Curtea de Apel a dat verdictul!

- Femeia arestata preventiv pentru uciderea tanerei de 25 de ani la metrou a cerut, marți, la Curtea de Apel București o confruntare cu prima victima, tanara care a reușit sa opuna rezistența cand a fost impinsa spre șine, spun surse judiciare. Potrivit surselor citate, Magdalena Șerban nu și-ar fi recunoscut…