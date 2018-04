Stiri pe aceeasi tema

- La termenul de luni, de la ICCJ, in dosarul in care Alina Bica si Adriean Videanu sunt acuzati de coruptie, judecatorul a dispus pentru 11 iunie citarea mai multor martori, intre care si Ovidiu si Nicoleta Tender, Ana Maria Topoliceanu si Mihail Udroiu. Magistratii au anuntat si finalul procesului.

- Magistratii instantei supreme urmeaza sa pronunte luni decizia in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare.

- Magistratii Curtii Supreme au decis anularea definitiva a unei liste de interceptari in dosarul in care fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Raluca Stancescu, si fostul sef al Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, Daniel Buliga, sunt acuzati de coruptie.

- Veste buna pentru Stefan Theodor Breten, din Constanta, acuzat ca a produs tragedia rutiera de la Doraly. Ieri, Judecatoria Constanta a dispus inlocuirea masurii arestului preventiv a inculpatului cu masura arestului la domiciliu pe o durata de 30 de zile, de la data de 21 martie pana la 19 aprilie,…

- Darius Valcov este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta, iar procurorii DNA au stabilit ca in anul 2012 i-a pretins unui om de afaceri aproximativ 10% din sumele incasate de societatea acestuia de la Primaria Slatina. Dosarul fostului Ministru al Finatelor…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, a fost la DIICOT pe 28 februarie pentru a da declaratii in legatura cu dosarul 'Black Cube'. ''Domnul director al Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul…

- Laura Codruta Kovesi, Eduard Hellvig si Florian Coldea au fost audiati, in urma cu doua saptamani, in dosarul Black Cube. SRI a confirmat prin vocea purtatorului de cuvant ca Eduard Hellvig a fost audiat la DIICOT, potrivit Romania TV.Domnul director al Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig,…

- La termenul de marti din dosarul ANRP, in care fosta sefa DIICOT Alina Bica este judecata pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, avocatii acesteia au cerut din nou acceptarea la dosar de noi probe care sa dovedeasca imposibilitatea de deplasare a clientei lor. Spre deosebire de instantele…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistraților de la Inalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul unui avocat, incuviințare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica. Cererea a fost respinsa de catre instanța suprema.

- Seful DIICOT Daniel Horodniceanu a spus miercuri, referitor la dosarul DNA in care ar fi fost vizat si care a fost clasat, ca lucrurile simple se exagereaza, avand in vedere ca oricine poate face un denunt impotriva oricui, cu conditia de a raspunde in cazul in care lucrurile nu

- Un nou anunț bomba in peisajul justiției din țara noastra! Dupa Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, iata ca și actual șef al acestei institituții, Daniel Horodniceanu, a declarat marți, la sediul Ministerului Justiției, ca a solicitat Direcției Naționale Anticorupție (DNA) sa studieze dosarul in care este…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, inca se afla in Costa Rica, avocatul sau prezentand, la instanta suprema, la termenul de vineri in dosarul „Bica 2”, doua documente medicale pe care clienta sa i le-a transmis joi noaptea, prin care este motivata absenta sa din sala de judecata.

- Magistratii de la Curtea Suprema judeca vineri un nou termen in dosarul in care fost sefa DIICOT, Alina Bica, e cercetata pentru fapte de coruptie in timp ce omul de afaceri Dorin Cocos e judecat pentru trafic de influenta si luare de mita.

- Parchetul din Coreea de Sud a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte Park Geun-hye, destituita in urma unui vast scandal de coruptie, care a scos la iveala legaturi nesanatoase intre lumea afacerilor si politica, scrie AFP, citata de News.ro . Destituirea lui Park, in…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare…

- La data de 22.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 a inculpatilor ANASTASIEI GINA-LOREDANA, NEDELCU STEFAN, NEDELCU VASILE, ENE CRISTIAN, ENE LENUTA CRETU…

- Sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Fratii Becali - condamnati, Borcea - achitat Ioan Becali a fost condamnat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt…

- Procurorii DIICOT Dambovita si ofiterii BCCO Dambovita desfasoara activitati pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de droguri. In aceasta dimineata au avut loc si mai multe descinderi facute in Targoviste si pe raza judetului, la domiciliile unor suspecti. La sediul DIICOT si-a…

- Fosta sefa a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Alina Bica, plecata in Costa Rica, este trezorierul firmei ASP Centroamerica Sociedad Anonima, detinuta de sotul sau, Mircea Octavian Bica, si de fostul sau client Calin Silviu Pop, un om de

- Procurorii DIICOT fac percheziții la firme de medicamente din București, în dosarul în care este cercetat profesorul Mihai Lucan. Procurorii DIICOT au descins miercuri la companii de medicamente din București într-un caz legat de medicul Mihai…

- Procurorii DIICOT au descins in aceasta dimineața la sediile mai multor companii de medicamente din București. Potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3, aceste percheziții au legatura cu medicul Mihai Lucan, care ar fi primit anumite sume de bani din sponsorizari din partea acestor firme.…

- Papari Arabela Cristina, pana saptamana trecuta jurista Politiei Locale Brasov, este trimisa in judecata de DIICOT Covasna intr-un dosar de trafic de minori si proxenetism. Desi a fost chiar retinuta pentru 24 de ore in noiembrie 2016, aceasta nu numai ca nu si-a dat demisia din postul pe care il…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) cer anularea solutiei pronuntate in dosarul fostului comisar-sef al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu, dupa ce doi membri ai completului de judecata s-ar fi aflat in incompatibilitate, pronuntandu-se…

- Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra". S-a stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta, scrie...

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT in dosarul sinuciderilor provocate de jocul Balena Albastra. Anchetatorii au investigat cinci cazuri de sinucideri si alte cinci de copii care s-au ranit singuri, dar le-au clasat pe toate. Potrivit anchetatorilor, nu s-au gasit date care identifice acele…

- Adrian Videanu a fost audiat in aceasta dupa amiaza la Parchetul General. Potrivit Romania TV, este vorba despre un dosar mai vechi care a fost redeschis de catre Tribunalul Bucuresti. Dosarul a fost deschis initial dup o plangere in 2009 pentru acuzatii de abuz in serviciu. Adrian Videanu a dat declaratii…

- Tribunalul Prahova a condamnat la inchisoare cu suspendare primul inculpat dintre cei sapte trimisi in judecata in dosarul de coruptie al primarului municipiului Campina, Horia Tiseanu. Prima pedeapsa este de fapt un acord de recunoastere a vinovatiei admis de instanta.

- Fostul ministru Elena Udrea a cerut astazi in instanța ridicarea cauțiunii de un milion de euro in dosarul Buzoianu, anunța Antena3. Amintim ca, in 2015, procurorii DNA i-au cerut Elenei Udrea fabuloasa suma de 5 miliarde de lei vechi pentru a o lasa in libertate. Atunci Elena Udrea a pus la bataie…

- Avocata Maria Vasi declara la un post de televiziune ca Alina Bica ar fi suferit pretinsul traumatism invocat de avocați fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, la Londra, ca ar avea probleme la coloana și ca abia dupa accident aceasta ar fi plecat in Costa Rica. Ce nu explica avocata este cum a putut fi…

- Procurorii DIICOT care instrumenteaza dosarul Romgaz au apelat la o instanta necompetenta pentru a autoriza strangerea a sute de probe, motiv pentru care Curtea Suprema le-a anulat. Specialistii nu exclud insa ca la mijloc sa fie vorba de o actiune deliberata.

- ICCJ a decis luni ca rechizitoriul DIICOT in dosarul Romgaz, in care au fost trimisi in judecata, printre altii, fostul ministru Adriean Videanu si omul de afaceri Ioan Nicolae, are mai multe nereguli din punct de vedere legal, considerand nule numeroase convorbiri telefonice si exclluzand din materialul…

- Sportul romanesc este 'manjit' de un nou scandal imens. Un antrenor a fost trimis in judecata dupa pentru infractiunea de viol. Este vorba despre antrenorul de tenis, Ioan Pacurar din Cugir. Monstrul cu chip de barbat a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Alba…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a dezvaluit ca nu a fugit din țara, așa cum au lasat sa se ințeleaga anumite publicații și posturi TV. Ea a precizat ca a transmis o informare unde se afla catre Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde se judeca dosarele pe care susține ca i le-a fabricat DNA,…

- Unul dintre avocații fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, judecata pentru fapte de corupție in mai multe dosare penale, a anunțat ca aceasta s-ar afla in Costa Rica, ca este „netransportabila” și ca ar putea reveni in țara dupa aproximativ opt saptamani. Mai precis, avocatul fostei șefe a DIICOT a explicat…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a plecat din țara și se afla in Costa Rica, deși judecatorii o așteptau la Inalta Curte de Casație și Justiție. Anunțul a fost facut de avocatul fostei șefe a procurorilor anti-mafia care a motivat, astfel, absența cleientei sale la termenul in care este judecata intr-un…

- Cantaretul Victor Socaciu a ajuns, luni dimineata, la sediul DIICOT, pentru a fi audiat in dosarul medicului Mihai Lucan in conditiile in care fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, l-a acuzat pe el si pe Alexandru Arsinel ca ar fi fost transplantati preferential.

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirma ca nu a fost citat de DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. "Cu privire la informatiile aparute in media centrala referitoare la citarea primarului Emil Boc de catre DIICOT Bucuresti,…

