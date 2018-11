Stiri pe aceeasi tema

- A inceput deja sa ninga in Romania. In județul Harghita, stratul de zapada masoara deja cațiva centimetri, in timp ce la Azuga, in judetul Prahova, au cazut deja in noaptea de miercuri spre joi primii fulgi de zapada. In acelasi timp, meteorologii avertizeaza ca un val de aer rece se va abate…

- Vremea din Romania se va afla, in urmatoarea luna si jumatate, in zona de confluenta a doi factori climatologici, respectiv furtunile din Oceanul Atlantic si Marea Mediterana, ce aduc valori termice mai ridicate si umezeala, si o masa de aer foarte rece dinspre zona arctica, a declarat directorul executiv…

- Au trecut mai bine de doi ani de zile de la șmenul ordinar, regizat de catre fosta conducere a Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR), prin care Romania s-a facut de ras la Jocurile Olimpice de vara, din 2016, de la Rio de Janeiro, din cauza echipamentului contrafacut, de proasta calitate, care…

- Inceputul saptamanii aduce temperaturi scazute in toate regiunile din țara, intrucat Romania a fost acoperita de valul de aer polar. De asemenea, sunt așteptate și ninsori, la peste 2.000 de metri altitudine.

- "A fost o plata pentru doua instituții din Romania. Biserica a primit și ea o nota de plata. Oamenii au observat ca Dragnea voia sa-și faca un piedestal de relansare din succesul referendumului și a vrut sa confiște problema familiei, pe care noi romanii o resimțim toți. Eu nu aveam nevoie sa-mi…

- Dupa ce vineri vremea se va mai incalzi, sambata și duminica, temperaturile scad: frig și ploi sunt anunțate in vremea de weekend.Vineri vremea va fi frumoasa in toata țara și se va incalzi, valorile termice urmand sa revina in normalul climatologic al sfarșitului de luna septembrie. Vantul…

- Un val de aer polar a intrat azi-noapte in Romania, iar vremea s-a schimbat dramatic. Deocamdata, doar in vestul si in nordul tarii. Dar ciclonul Ali va acoperi in scurt timp intreaga tara.

- Meteorologii au anunțat deja prima zapada a iernii 2018-2019, in condițiile in care toamna nici macar nu s-a instalat bine. Un ciclon de aer arctic va pune stapanire peste Romania și va aduce frig, ploi, dar și ninsori.