- Elevul fruntaș Cosmin-Eusebiu Raț, din clasa a X-a la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul”, aflandu-se in vacanța intersemestriala, a decedat in urma unui accident rutier produs in localitatea Ciumbrud, in jurul orei 01.00, din data de 10 februarie 2018. Cosmin era președinte al Consiliului…

- Cu 20 de ani in urma si-a facut prima rinoplastie, dar la scurt timp s-a dovedit a fi o operatie nereusita si a ajuns sa regrete decizia pe care a luat-o. Interventiile urmatoare nu au reusit sa mai salveze ceea ce primul chirurg plastician a reusit sa strice.

- Veste imensa pentru consumatorii de cafea. Aceasta este o adevarata minune pentru sanatate. Consumul regulat al acesteia ne scapa de mai multe boli extrem de grave. Te-ai gandit vreodata la cana ta zilnica de cafea ca la un elixir de sanatate si nu doar ca la o sursa de placere si energie?Probabil…

- Familia celebrului manelist Nicolae Guța trece prin clipe grele. Daca in ultimul timp, Nicolae s-a dovedit a fi ținta ghinioanelor de tot felul, nici fiica sa, Nicoleta, nu se bucura de o viața mai liniștita. De curand, aceasta a primit o veste care a afectat-o foarte mult.

- Meridian 22 Lugoj a anuntat ca va opri alimentarea cu apa a mai multor locuinte din Lugoj. Societatea de apa – canal precizeaza ca intreruperea serviciului va afecta consumatorii din Lugojul Roman incepand de luni seara de la ora 22 si pana marti dimineata la ora 6. Conducerea Meridian 22 sustine ca…

- Luna cadourilor din 2017 a adus romanilor un nou val de scumpiri. Cel mai mult s-a majorat pretul oualor, cu peste 43%, in conditiile in care in decembrie 2016 cea mai semnificativa scumpire nu a depasit 29%. Ouale au fost in luna decembrie 2017 in topul scumpirilor de produse si servicii fata de perioada…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a schimbat metodologia de recunoastere a costurilor de achizitie a gazelor naturale furnizate consumatorilor alimentati in regim reglementat. Teoretic, consumatorii vor plati cel mai mic pret posibil. Furnizorii de gaze naturale care…

- Drumuri repetate la Fisc si mult timp pierdut la cozi - asta inseamna plata lunara a contributiei la sanatate pentru botosanenii care nu au venituri, dar vor sa fie asigurati in sistemul public de sanatate.

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anuntat ca va grabi inregistrarea gratuita a imobilelor in evidentele de cadastru si carte funciara. Astfel, datorita functionarii institutiei in regim de autofinantare, suma alocata ...

- Moldovenii care s-au plans anul trecut pe calitatea serviciile prestate au primit despagubiri de 2,6 milioane de lei. Cel mai des, oamenii sunt nemultumiti de produsele cumparate si de serviciile hoteliere prestate in vacanta.

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a plecat din țara și se afla in Costa Rica, deși judecatorii o așteptau la Inalta Curte de Casație și Justiție. Anunțul a fost facut de avocatul fostei șefe a procurorilor anti-mafia care a motivat, astfel, absența cleientei sale la termenul in care este judecata intr-un…

- Ilie Dumitrescu susține ca a purtat o discuție cu Denis Alibec in care atacantul lui FCSB i-a transmis ca și-a schimbat atitudinea și vrea sa dea tot ce are mai bun pentru a reveni in varf de forma. In plus, conform spuselor lui Dumitrescu, Alibec și-a revenit dupa ce a suferit pe finalul anului de…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie. Astfel dupa majorarea de pret din 10 ianuarie, „impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati, este de 0,68 bani/Kwh, ceea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind acest…

- Operatorii de distributie sau de transport al gazelor naturale nu pot refuza racordarea si sunt obligati sa finanteze lucrarile pentru realizarea conductelor. In caz contrar pot fi amendati cu pana la 200.000 lei, se arata intr-un proiect de lege initiat de mai multi senatori PSD.

- Atletul aradean Sorin Mineran, testat pozitiv cu higenamina, anul trecut, la finalul Campionatului National de maraton, aflat la a doua abatere, a primit 8 ani de suspendare din partea Federatiei Internationale de Atletism IAAF , pana in 2024.Mineran CS Universitatea Arad a putut alerga si la "Nationalele"…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. 'I-am cerut directorului Gazprom,…

- Veste buna pentru amatorii sporturilor cu motor. Multiplul campion mondial de raliuri, Sebastien Loeb si-a anuntat revenirea.Pilotul francez va participat in trei etape ale Mondialului de Raliuri in 2018. El va concura in Raliul Mexicului, Raliul Corsicii si Raliul Cataloniei.

- Florin Andone are zilele numarate la Deportivo La Coruna. Futbolistos.es anunta ca atacantul nu a absentat din cauza unor probleme fizice in partida cu Barcelona, de pe Camp Nou, ci din cauza actelor de indisciplina din cadrul echipei. Romanul a fost pus imediat pe lista de transferuri, iar oficialii…

- Pierre-Emerick Aubameyang (28 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Borussia Dortmund, a anuntat, din greseala, unul dintre oficialii clubului german. Prezent in cadrul unei emisiuni televizate, Michael Zorc, directorul sportiv al Borussiei Dortmund, a fost intrebat care…

- Veste proasta de la instanta pentru Gabriel Berca – fost senator si, totodata, fostul sef de la Ministerul de Interne de pe vremea Guvernului Boc. Berca a aflat, joi, ca Inalta Curte a dispus condamnarea sa la doi ani de inchisoare, pentru trafic de influenta. Este vorba despre o decizie definitiva.…

- Florin Salam si-a gasit linistea in bratele Roxanei Dobre si se bucura impreuna de cele doua fetite pe care le au impreuna. Din cate se pare, faptul ca manelistul se declara foarte fericit, langa Roxana si copiii sai, nu multumeste pe toata lumea. Mai multe persoane au raspandit zvonul ca Salam ar fi…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 560 mm, in zona dintre localitatile Eforie Nord si Eforie Sud, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 11 decembrie 2017, in intervalul orar 07.00 18.00. Sunt afectati consumatorii…

- Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii in anul 2021. Orașul cetate ascunde multe lucruri necunoscute, iar acesta este prilejul prin care oamenii de cultura ai orașului le pot pune in valoare.

- Bacteriile care-i infecteaza pe toti pasionatii de fotbal si de sport, in general, au fost prezente si aseara, la meciul FCSB - Lugano 1-2 (0-2), partida din ultima runda a Grupei G din Europa League, disputa la finele careia elevii lui Nicolae Dica s-au calificat in 16-imilie competitiei. …

- „DNA se incadreaza cu procurori numiti prin ordin al procurorului-sef al DNA, la propunerea sectiei pentru procurori a CSM, in urma concursului organizat in acest sens, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii”, se prevede in amendamentul nou adoptat. Textul…

- Pentru ca angajații Companiei de Utilitați Publice SA, operatorul de salubrizare din Barlad, sa nu ramana pe drumuri dupa pierderea serviciilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor, autoritațile locale le-au oferit un colac de salvare. La cea mai recenta ședința a Consiliului Local, aleșii…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut pana la nivelul de 2,18%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- In municipiul Dej și in mai multe localitați din apropiere se anunța astazi presiune scazuta la alimentarea cu apa potabila. Compania de Apa Someș S.A. Cluj aduce la cunoștința consumatorilor ca astazi, 6 decembrie 2017, incepand cu ora 9:00, presiunea va fi scazuta in intalațiile de furnizare a apei…

- Veste dramatica pentru pasionații de sport. Nikola Spear, fost tenismen, s-a stins din viața la vârsta de 78 de ani. Nikola Spear este cunoscut ca fiind primul jucator de tenis care a obținut o victorie cu 6-0, 6-0, 6-0 la un turneu de Grand Slam. Acest lucru s-a petrecut în 1969,…

- Finalul acestui an este unul de cosmar pentru Alin Tosca! Internationalul roman o tine din greseala in greseala la Betis Sevilla, iar presa din Spania il face praf de fiecare data. Nici conducerea clubului andaluz nu il mai are la inima pe jucatorul trimis in La Liga de Gigi Becali pentru un milion…

- „Miercuri, 29 noiembrie a.c., in sedinta de plen a Camerei Deputatilor (camera decizionala), am votat Legea prevenirii.Aceasta a fost adoptata cu un numar 177 de voturi pentru si 26 de voturi impotriva. Asa cum am promis si discutat cu cetatenii in campania electorala, iata ca proiectul mult asteptat,…

- Suma pe care societatile de recuperare a creditelor o pot solicita debitorilor ar putea sa fie plafonata la dublul sumei pentru care a fost preluata creanta de la banci, potrivit unui proiect de lege initiat de un grup de senatori, care a primit marti raport favorabil in comisiile reunite de buget-finante…

- "Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decat dublul sumei platite de acesta pentru a cumpara creanta de la cedent", se arata in proiectul de lege pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Aceasta…

- Cristina Stamate avea 71 de ani si a decedat, luni, cu putin inainte de ora 7.00. Pana la momentul transmiterii stirii, medicii nu au facut public motivul decesului, intrucat artista nu a dorit sa se furnizeze informatii despre starea ei. Potrivit apropiatilor actritei, in ultimul…

- Potrivit sursei citate, bombardierele au decolat de pe un aerodrom din Rusia si au lovit fortaretele teroristilor de pe valea fluviului Eufrat. Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), atacul s-a soldat si cu victime colaterale. 34 de civili au murit, dintre care 15…

- In contextul in care furnizorii de gaze naturale au obligatia sa asigure continuitatea aprovizionarii cu gaze naturale a consumatorilor, avand in vedere faptul ca aceasta reprezinta un serviciu public, iar ponderea productiei interne in total consum este de aproximativ 90%, furnizarea de gaze naturale…

- Numele luptatorului Albert Saritov, medaliat cu bronz la editia 2016 a Jocurilor Olimpice de la Rio, este implicat intr-un scandal de proportii care implica grupuri infractionale, acuzatii de terorism si legaturi cu temuta grupare islamica, ISIS. Postul de televiziune Rusia 24 a difuzat un reportaj…

- Niculae Marghiol, fostul primar al localitatii Ciocarlia, trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, la un pas sa scape de sub control judiciar. Ieri, Judecatoria Constanta a dispus revocarea masurii controlului judiciar luate fata de inculpatul mai sus precizat.…

- Masurile restrictive impotriva lui Dmitri Vladimirovici Ovsiannikov vizeaza inghetarea activelor si interdictii de calatorie pana la 15 martie 2018. 150 de persoane si 38 de entitati se afla pe lista de sanctiuni a Uniunii Europene, din cauza implicarii in anexarea ilegala a regiunilor Crimeea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea fi adoptat in Guvern pe 29 noiembrie, urmand ca, dupa Ziua Nationala a Romaniei, sa inceapa dezbaterea in comisiile parlamentare.

- In primele 6 luni ale anului 2017 au obtinut permisul de conducere 123.000 de persoane. Asta inseamna 52,44%. Dupa ce au fost introduse camerele de luat vederi, procentul a scazut la 44,70 la suta. Vorbim in acest caz despre 70.000 de persoane. Vrei sa iei permisul? Afla aici lucruri pe care…

- Procedura de licitatie electronica, cea mai importanta etapa a achizitiei pentru vaccinul antigripal, s-a incheiat ieri, iar in urma acestei proceduri vaccinul va putea fi achizitionat la un pret mai bun decat cel obtinut in contractele anterioare, informeaza Ministerul Sanatatii.