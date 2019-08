Stiri pe aceeasi tema

- „Am fost invațata sa lupt pentru ceea ce vreau. Pentru mine nu exista bariere.” Muzica face parte din viața noastra. Cred ca fiecare om are melodii preferate, care ii aduc aminte de o persoana draga sau de momente frumoase, il ajuta sa se relaxeze sau sa evadeze din cotidian. Dar exista o categorie…

- Un artist celebru de la noi a fost pradat de hoti, chiar la intoarcerea din vacanta. Acesta a fost invitat in emisiunea "Cool Summer Nights", prezentata de Madalina Balan si de Maria Simion, unde a povestit prin ce a trecut.

- Nepotul secret al lui Gheorghe Dinca, celebru artist, a fost socat sa vada ca unchiul lui sustine ca a ucis doua fete, dupa ce le-a rapit. Intreaga poveste a cazut ca un traznet pentru toti din familia lor. Intreaga lume este zguduita de ceea ce s-a intamplat in casa presupusului criminal din Caracal.

- Distractie si voie buna. Aceste cuvinte descriu cel mai bine atmosfera din platoul matinalilor. Natalia Mateut lsi Mircea Eremia au doar invitati unul sli unul, iar cei doi reusesc, in fiecare dimineata, sa-si uimeasca telespectatorii cu tot ceea ce se intampla la marginea piscinei.

- Un artist celebru de la noi a trecut prin clipe grele la inceputul acestei spaptamani, dupa ce a fost accidentat grav, in trafic. Ovidiu Ioncu Kempes, pentru ca despre el este vorba, a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce a intrat cu motorul intr-o masina.

- Philippe Cerboneschi, cunoscut și sub numele de “Zdar”, in varsta de 50 de ani, jumatatea duoului francez Cassius, s-a stins din viața, miercuri, la Paris.Anunțul a fost facut de agentul sau care a mai precizat ca a cazut de la etaj, transmite AFP, citata de b1.

- Doliu in lumea muzicala. Un alt mare artist ne-a parasit. Cantaretul Dr. John, cunoscut ca si Night Tripper, a incetat din viata la varsta de 78 de ani. Artistul avea probleme de sanatate, iar presa din strainatate scrie ca Dr. John a facut infarct.

- Mama unui celebru compozitor de muzica de la Hollywood isi acuza vecinele ca ar fi batut-o si ar fi sechestrat-o in scara blocului. Femeia, fosta handbalista in divizia A, spune ca traieste in teroare, de cand s-a mutat in acel bloc. Mai mult, cele doua femei care ar fi batut-o, mama si fiica, ar avea…