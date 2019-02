Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500.000 de apartamente si 9.700 de institutii sociale: scoli, crese, gradinite, spitale sau cladiri din Bucuresti primesc apa calda si caldura prin reteaua centralizata a RADET, iar spectrul falimentului da frisoane reci locuitorilor. Indolenta, prostia şi nepriceperea edililor au aruncat…

- Operatorul aerian Germania a depus astazi cererea de intrare in insolventa si a anuntat ca va inceta imediat operatiunile de zbor, sustinand ca nu isi mai poate sustine activitate din cauza costurilor ridicate la combustibil si a unui dolar mai puternic. Activitatea a fost perturbata si de intarzieri…

- Cea mai mare parte a Americii de Nord este afectata de un vortex polar, care aduce temperaturi foarte scazute. Este de asteptat ca orasul Chicago sa inregistreze una din cele mai scazute temperaturi ale sale din istorie, ajungand pana la minus 29 de grade Celsius.

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat in decembrie 2018 la 4,49 miliarde de lei, in scadere cu 4,31% fata de suma raportata in noiembrie 2018, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 0,4%, la 3,06 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Dupa ce s-au facut schimbari in cazul pensiilor dar și al salariilor, acum,ies la iveala detalii in premiera despre o mega propunere legislativa! Guvernul a promis inca de la inceputul anului 2017 o marire a alocațiilor, insa nu s-a produs nici o schimbare. Totul s-ar putea, insa, schimba! Citește AICI…

- Veste rea pentru proprietarii care si-au montat centrale si au renuntat la sistemul centralizat de incalzire. Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a solicitat din nou impunerea unei taxe de mediu pentru centrale termice individuale. Este o idee ...

- O generatie de oameni care au reprezentat multa vreme cultura romaneasca, suflul neamului romanesc dispare, ca nisipul dintr-o clepsidra. Stela Popescu a murit pe 23 noiembrie 2017, iar la cateva zile dupa, mai exact pe 27 noiembrie 2017, a parasit scena acestei lumi si colega ei de teatru,…

- S-a decis ca zilele de concediu neefectuate de angajat sa fie platite de angajator. Zilele de concediu de odihna neefectuate aferente anilor anteriori trebuie, de asemenea, sa fie compensate in bani la incetarea contractului de munca. Conform celui mai recent comunicat nr. 165/18, din data de 6 noiembrie…