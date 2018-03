Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ”Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- "Este un proiect de ordonanta de urgenta pentru maine in sedinta de guvern. Una dintre principalele modificari este: plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau impozitul pe profit, dar daca vor sa opteze, trebuie sa aiba doi angajati si capital…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- Astfel, a fost aprobata exceptarea unitatilor de invatamant de la dispozitiile privind suspedarea ocuparii prin concurs a posturilor vacante si temporar vacante, astfel incat sa se organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor didactice si didactice auxiliare, dar si acordarea majorarii salariale…

- Ordonanța adoptata de Guvern! Un milion de romani vor depune la Fisc din acest an o declarație unica. Guvernul a aprobat joi documentul prin care 7 formulare fiscale sunt inlocuite de o singura declarație. Masura vine la o luna si jumatate de cand a fost anuntata, timp in care oamenii nu au stiut ce…

- Fiscul emite in acest an decizii finale de impunere pentru toate restanțele din ultimii 5 ani. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, adaugand ca ministerul analizeaza și un mecanism de stimulare a plații. Suma pe care ANAF ar putea-o colecta astfel se ridica la cateva…

- Anunțul mai mult decat atractiv a venit din partea unei agenții de plasare de personal medical. O farmacie online din Marea Britanie recruteaza medici de familie romani, care vor sa lucreze din tara noastra, online si cu norma partiala, pe salarii de peste 5.000 de lire sterline pe luna. …

- Ministerul Finantelor Publice ar putea creste procentul de 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice destinat ONG-urile din sanatate la 3,5%, a declarat ministrul de resort, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Ajutorarea acestor ONG-uri care au ca principal obiect de activitate sprijinirea…

- Guvernul a decis soarta romanilor care au contracte de drepturi de autor. Chiar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut anuntul in direct la Antena 3. Ministrul a anuntat cine trebuie sa completeze Declarația unica, dar și ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de autor.Citeste…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie. „Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa mai…

- Impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala vor fi retinute la sursa care plateste venitul. Persoana fizica nu va mai fi obligata sa plateasca din propriul buzunar darile la Fisc. In acest sens se va da o OUG spre sfarsitul acestei luni. Actul…

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat miercuri, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, ca in ședința de Guvern de joi, premierul Viorica Dancila va anunța noul mecanism dupa care va funcționa formularul in care se vor comasa mai multe formulare, printre care și controversata declarație…

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, ca va fi aprobat, in sedinta Executivului, bugetul Fondului de Mediu, mentionand ca programele "Rabla clasic", "Rabla plus" si "Casa Verde" vor continua si in acest an. "Tot astazi, vom aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Fondul de…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Guvernul va adopta, joi, ordonanta de urgenta care rezolva problema concediilor medicale, inclusiv cele maternale. Ordonanța ar urma sa fie adoptata in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative.…

- Anuntul a fost facut miercuri de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Si premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta care sa corecteze "defectiunile" din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile…

- "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem avem un punct de vedere foarte clar. A fost deja o discutie la nivel de Guvern. Am avut o propunere in acest sens care sper sa fie acceptata de catre colegii din partea Comisiei Europene, Eurostat, astfel incat fondul sa nu fie considerat ca fiind in…

- Autoritatile discuta marti si miercuri cu privire la eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, da asigurari ca nu vor scadea salariile militare, ci ca acestea vor crește in medie cu 3%. Intr-o declarație de presa, conducerea MApN a prezentat calculele bazate pe noua lege a salarizarii, dupa eliminarea, de la 1 ianuarie, a unor categorii de sporuri.…

- In 2017, pentru prima data, bugetul Ministerului Apararii Naționale a fost de 2% din Produsul Intern Brut. Conform ministrului Mihai Fifor, anul acesta pentru MapN se va menține aceasta alocare, ceea ce inseamna ca exista capacitatea de a se asigura toate drepturile salariale pentru toți angajații MapN…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, informeaza Agerpres.

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- "Ma bucur sa va pot anunta ca, in acest an, fermierii isi vor primi in avans subventiile pentru agricultura. De mentionat ca anul trecut ele au fost platite la timp, spre deosebire de anul 2016. Pe 3 februarie, au intrat in conturile Romaniei peste 400 de milioane de euro, suma ce reprezinta rambursarea…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat premierului Viorica Dancila, ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de invatamant romanesc, in…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a declarat, vineri, ca anuntul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit caruia salariile vor scadea, „este o ticalosie pesedista grandioasa“, fiind o urmare a noii legi a salarizarii, dar si a transferului contributiilor.

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, a anunțat astazi ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”.

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, a anunțat astazi ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”.„Prim ministrul a decis amanarea termenului de depunere a acestui…

- Fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa, ar putea ajunge președinte ANAF, scrie știripesurse.ro. Ionuț Mișa a fost invitat de noul șef al Finanțelor, Eugen Teodorovici, sa faca parte din echipa de la Finanțe.

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale pentru liber-profesionisti, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Jurnalul.ro. „In prima sedinta de Guvern vom avea acea ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat marti seara, la Digi 24, ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in guvern. "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se…

- Moneda nationala isi va reveni pana la finalul anului, ajungand aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un nivel mai mic decat cel din…

- Ministrul propus al Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca formularul 600 urmeaza sa fie eliminat, iar contribuabilii nu mai trebuie sa il depuna. Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuiau sa depuna, pana la 31 ianuarie,…

- O solutie pentru formularul 600 ar fi unificarea acestuia cu declaratia 200, cea utilizata pentru declararea veniturilor din activitati independente aferente anului 2017, spune noul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Digi 24."In legatura cu declaratia 600, primul pas va fi in prima…

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv, acolo unde vor fi votați miniștrii Cabinetului Dancila. Pe ultima suta de metri, Florian Bodog, ministrul Sanatații și Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului s-au retras din cursa. De asemenea, se pare in Guvern va reintra Viorel Ștefan, ca…

- Printre noutațile din sistemul de invațamant, in 2018, este și faptul ca salariile cadrelor didactice vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și nu prin primarii, cum era pana acum. Acest lucru inseamna ca Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a devenit principal…