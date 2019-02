Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Menghia a nascut! Cunoscuta bruneta a devenit mama pentru prima data luni dimineata, la ora 5:49. Catrinel Menghia este in culmea fericirii! Caroline a venit pe lume astazi, de dimineata, iar vedeta a publicat deja prima poza cu bebelusul. Micuta a primit numele Caroline Leon Di Lodovico. “Bine…

- Legenda spune ca a fost creat in mai 1921. Inainte au existat cativa marxisti, intelectuali, fara nici o influenta in afacerile publice din Romania. Ei erau influentati de doua figuri foarte active in viata societatii romanesti: evreul ucrainian Constantin Dobrogeanu-Gherea (nascut Solomon Katz) si…

- „Plangea ca sa se salveze!”. Un bebeluș a fost gasit abandonat intr-o punga de plastic, la nici 30 de minute dupa ce venise pe lume. Doi trecatori au fost șocați cand au descoperit ce se afla intr-o punga de cumparaturi lasata langa o banca. Fetița inca avea cordonul ombilical atașat.

- Bucurie mare in lumea vloggerilor. Una dintre cele mai apreciate bloggerite si vloggerite de la noi a nascut. Fericitul eveniment a avut loc in urma cu cateva zile, iar noi avem si prima imagine cu bebelusul.

- O fetița s-a nascut cu șase degete la fiecare mana și fiecare picior, iar mama i-a taiat degetele in plus cu o secera. Bebelușul a murit cateva ore mai tarziu. Tragedia s-a petrecut in India, iar mama nu a fost arestata. Femeia a procedat așa intrucat credea ca daca fetița ei va crește cu cate șase…

- Femeia solicitase Salvarea, dupa ce au apucat-o durerile facerii la domiciliu. In drum spre spital, contractiile s-au accentuat si i s-a declansat nasterea. Dupa un travaliu de 30 de minute, femeia a nascut o fetita sanatoasa si vioaie. Ambele au fost transportate la Spitalul de Urgenta Vaslui, unde…

- Cristian Gatu (73 ani), omul care a revolutionat handbalul romanesc, construindu-si o cariera de succes atat ca jucator, cat si ca antrenor, conducator de club si oficial al federatiei, pariaza pe o victorie a Romaniei in partida cu Olanda, scrie Mediafax."Bineinteles! Am ajuns deja intr-un…

- O fetita a venit pe lume, la Timisoara, in aceasta dimineata, putin inainte de ora 5.00, iar medicii, moasele si asistentele au numit-o... The post Timisoara: O fetita s-a nascut in zori, fiind numita „Copilul Centenarului“ appeared first on Renasterea banateana .