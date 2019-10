Stiri pe aceeasi tema

- In sfarsit Catrinel Sandu trece prin momente speciale si este in culmea fericirii. Frumoasa vedeta are toate motivele pentru ca s-a casatorit. Catrinel si-a unit destinul cu cel al iubitului ei, Steve, ceremonie ce a avut loc in Statele Unite, acolo unde locuiesc cei doi.

- Veste neașteptata de la producatorii Asia Express ! Oase se intoarce in emisiune! Vezi care va fi rolul lui in sezonul 3 al show-ului! Oase , unul dintre caștigatorii sezonului 2 Asia Express, revine in cadrul emisiunii! La rugamintea publicului – pentru ca dupa incheierea sezonului anterior foarte…

- Bogdan Pirvulescu, soțul cantareței Monica Pirvulescu, a cerut ajutor financiar pe Facebook, pe data de 27 septembrie, dupa ce aceasta a suferit un accident in Kavala, Grecia si nu avea bani de operatie, scrie click.ro. Citeste si Tragedie in Grecia. Doua persoane au murit lovite de fulgere…

- Valoarea voucherelor de vacanța va fi majorata de la 1.450 lei la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanța in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anunțat ministrul de resort Bogdan Trif, la Antena 3.Citește…

- Veste bomba in showbizul romanesc. Larisa Dragulescu, fosta sotie a lui Marian Dragulescu, este insarcinata pentru a treia oara. Frumoasa veste a fost data chiar de catre viitoarea mamica.

- Viviana Sposub a luat decizia in urma cu cateva luni, insa a depus demisia recent, scrie cancan.ro. Totodata, Viviana a facut anunțul public și pe contul sau de Facebook. Citeste si Emisiunea "Visuri la cheie" revine la Pro TV din 11 septembrie "Mi-am luat ramas bun de la echipa Observator,…

- Cristina Cioran a vorbit despre cum a ajuns sa o inlocuiasca pe Simona Gherghe la carma emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. Inainte ca Simona Gherghe sa devina mamica pentru a doua oara, cea care a inlocuit-o la emisiunea Acces Direct a fost Cristina Cioran. Intr-un interviu pe care l-a acordat…

- Candidatura Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale a fost primita cu fustrare de nucleul dur de simpatizanti PSD. Marti seara, in studioul Antena 3 s-a tinut priveghi la capul raposatului, iar Codrin Stefanescu a vorbit despre "un adevarat cosmar". Opinia publica a privit cu amuzament amar partida…