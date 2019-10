Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul canadian Justin Bieber (25 de ani) si modelul Hailey Baldwin (22 de ani) au organizat o a doua ceremonie de nunta, pentru familie si prieteni, intr-o statiune din Carolina de Sud, iar printre invitati s-au numarat mai multe vedete.

- Andrei Ștefanescu si Antonia s-au prezentat in fața ofițerului de Stare Civila din Sinaia, pentru a-și oficializa relația. Andrei de la Alb Negru, la un pas de moarte intr-un TERIBIL accident rutier "S-a aflat așa un pic. Suntem in Sinaia, am ținut secret total, am vrut sa fac departe…

- Andreea Balan traiește fara doar și poate cea mai frumoasa zi din viața ei. Dupa o perioada grea, in care a fost la un pas de tragedie dupa nașterea mezinei sale, frumoasa artista și-a revenit, s-a pus pe picioare și este mai puternica ca niciodata.

- Mai este doar o zi pana la cel mai frumos eveniment din viața Andreei Balan. Duminica, artista iși unește destinele cu George Burcea, dupa ce, in urma cu cateva saptamani, spunea „DA” in fața ofițerului starii civile. Tot in aceeași zi este botezata și mezina cantareței, micuța Clara, venita pe lume…

- Bucurie mare in viata uneia dintre cele mai apreciate actrite de la Antena 1. Frumoasa blondina s-a casatorit astazi cu alesul inimii ei, la doar cateva luni dupa ce a fost ceruta in casatorie.

- Catalin Bordea, cunoscut pentru talentul sa de comediant, a facut in secret nunta cu frumoasa lui soție, Livia! In aceasta dimineața, Bordea, a postat in online fotografii de la fastuosa ceremonie insoțite de un mesaj emoționant!

- Veste mare in showbizul international. Dwayne Johnson s-a casatorit. Frumoasa veste a fost data chiar de simpaticul actor pe retelele sociale. Acesta s-a casatorit intr-un cadru de vis, alaturi de iubita lui.

- Dupa multe lupte și dupa mult tam-tam, Sorina, fetița luata de mascați din Baia de Arama, a ajuns in America, la familia adoptiva. Totul, dupa ce soții Sacarin au trebuit sa duca adevarate batalii pentru ca fata sa poata parasi țara.