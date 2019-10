Stiri pe aceeasi tema

- In sfarsit Catrinel Sandu trece prin momente speciale si este in culmea fericirii. Frumoasa vedeta are toate motivele pentru ca s-a casatorit. Catrinel si-a unit destinul cu cel al iubitului ei, Steve, ceremonie ce a avut loc in Statele Unite, acolo unde locuiesc cei doi.

- Cantaretul canadian Justin Bieber (25 de ani) si modelul Hailey Baldwin (22 de ani) au organizat o a doua ceremonie de nunta, pentru familie si prieteni, intr-o statiune din Carolina de Sud, iar printre invitati s-au numarat mai multe vedete.

- Andrei Ștefanescu si Antonia s-au prezentat in fața ofițerului de Stare Civila din Sinaia, pentru a-și oficializa relația. Andrei de la Alb Negru, la un pas de moarte intr-un TERIBIL accident rutier "S-a aflat așa un pic. Suntem in Sinaia, am ținut secret total, am vrut sa fac departe…

- Bucurie mare in viata uneia dintre cele mai apreciate actrite de la Antena 1. Frumoasa blondina s-a casatorit astazi cu alesul inimii ei, la doar cateva luni dupa ce a fost ceruta in casatorie.

- Catalin Bordea, cunoscut pentru talentul sa de comediant, a facut in secret nunta cu frumoasa lui soție, Livia! In aceasta dimineața, Bordea, a postat in online fotografii de la fastuosa ceremonie insoțite de un mesaj emoționant!

- Veste mare in showbizul international. Dwayne Johnson s-a casatorit. Frumoasa veste a fost data chiar de simpaticul actor pe retelele sociale. Acesta s-a casatorit intr-un cadru de vis, alaturi de iubita lui.

- Alina Pușcaș a devenit mama pentru a treia oara, dupa ce, sambata, a adus pe lume o fetița, pe care a numit-o Iris. Micuța a avut la naștere 2,800 kg, aceeași greutate pe care au avut-o și frații ei mai mari, Alex și Melissa. „Sambata dimineața, la ora 6, m-am prezentat la clinica, la ora 8 eram deja…

