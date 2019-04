Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill se va întoarce în România la data de 15 iunie pentru a participa la a doua editie a "Sports Festival", eveniment ce va avea loc la Cluj-Napoca. Fostul antrenor va vorbi despre experienta sa în lumea tenisului, despre colaborarea cu Simona Halep si va sustine…

- Fostul antrenor a lui Halep (nr. 2 WTA, 27 de ani), Darren Cahill, revine in Romania, conform Digi24. Darren Cahill a acceptat invitația celor de la Sports Festival, din 13-16 iunie, unde se va intalni cu fosta sa eleva, Simona Halep, chiar la Cluj-Napoca. Din primele informații, marele antrenorul de…

- Darren Cahill va veni in Cluj-Napoca, intre 13 – 16 iunie, la Sports Festival, unde spera sa o intalneasca pe fosta lui eleva, scrie digi24.ro. Omul care a ghidat nume mari ale tenisului mondial spre performanțe incredibile o sa susțina ...

- Simona Halep a propus ca fiecare jucatoare, indiferent de statut, sa primeasca aceeași suma de bani din partea federației. "Federația oricum a semnat contracte cu fetele, inainte de aceasta partida. Sumele sunt confidențiale, nu sunt micuțe. Ce ma bucura pe mine e ca Simona, care oricum nu…

- Turneul de tenis de la Doha, capitala Qatarului, care va incepe pe 11 februarie, este primul la care Simona Halep, fostul lider mondial, va colabora cu antrenorul Thierry Van Cleemput, scrie ziarul Le Soir. Simona Halep, care se pregateste pentru intalnirea Cehia - Romania, din cadrul Fed Cup, a confirmat…

- Simona Halep se menține pe 3 la general și a cazut pana pe 35 in ierarhia pentru Turneul Campioanelor de la Shenzhen. Romania mai are doar patru jucatoare in TOP 100: Halep, Buzarnescu, Begu și Cirstea,...

- Thierry Van Cleemput a fost, pana de curand, antrenorul lui David Goffin. El l-a pregatit pe numarul 1 belgian din aprilie 2014, jucatorul reusind sa ajunga in Top 10 ATP. I-a mai pregatit pe Steve Darcis si Olivier Rochus, iar intre 2002 si 2005 a fost capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis…

- Antrenorul belgian Thierry Van Cleemput a recunoscut faptul ca va exista o perioada de proba in colaborarea lui cu Simona Halep."Cu grupul Simonei Halep, ma inteleg bine de foarte mult timp. Am fost mereu in termeni buni si cand au aflat ca am incheiat colaborarea cu David, m-au intrebat daca…