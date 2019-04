Stiri pe aceeasi tema

- Ronnie Wood, chitaristul trupei The Rolling Stones, a declarat int-un interviu pentru revista ''Hello!'' ca Mick Jagger se simte ''foarte bine'' si se recupereaza dupa interventia chirurgicala pe cord, informeaza duminica Press Association. The Rolling Stones…

- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inima, a anuntat joi seara revista Billboard, potrivit careia starul britanic, care a suportat o interventie chirurgicala la o valva cardiaca intr-o clinica din New York, se afla in prezent

- Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger (75 de ani), a fost supus unei interventii chirurgicale la inima, vineri, 5 aprilie. Apropiati ai artistului au dezvaluit care este starea lui de sanatate actuala.

