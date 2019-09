Veste GROAZNICĂ despre Florin Salam. Diagnostic TERIBIL pus de MEDICI Florin Salam, 39 de ani, a fost programat pentru o operație urgenta, au dezvaluit unele surse din anturajul cantarețului. Informația ii ingrijoreaza pe prietenii lui, dar și pe fani, iar aceasta vine la nicio luna de cand el a fost internat in secret la o clinica din Viena. Pe mainile medicilor din capitala Austriei se va lasa manelistul, care ar suferi de o afecțiune care s-a agravat in ultima perioada, pe fondul oboselii și a unui stil de viața dezorganizat. Intervenția chirurgicala ar urma sa aiba loc peste cateva saptamani. Florin Salam, primele declaratii dupa un tratament… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

