- O miscare de protest numita „vestele galbene“, fara un lider care poate fi identificat si fara nici o afiliere politica declarata, a paralizat Franta la sfarsitul acestei saptamanii. Protestele declansate de „vestele galbene“, care au degenerat in confruntari cu jandarmii, s-au soldat cu un mort si…

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…

- Baraje in fața rafinariilor, pe marile artere de circulație in orașe sau la intrarea in orașe, dar și pe autostrazi sunt principalele masuri de protest care au loc sambata in Belgia și Franța contra creșterii prețului la carburanți. Orașul Paris este aproape blocat, la toate intrarile mari in oraș fiind…

- O manifestanta a murit sambata dimineata in Savoia la un baraj organizat de "Vestele galbene" dupa ce a fost lovita de o masina a carei soferita a intrat in panica, a anuntat ministrul de interne francez Christophe Castaner.

- Guvernul francez va cere, luni, producatorilor auto precum Renault și PSA sa contribuie la finanțarea unui nou program, mai extins, care sa ofere stimulente financiare pentru schimbarea mașinilor vechi și poluante cu unele noi. Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, a declarat ca va purta discuții…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, ieri, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel. Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in…

