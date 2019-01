Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit France Info si Le Parisien, barbatul a fost identificat de Directia operationala de servicii tehnice si logistice (DOSTL), scrie news.ro. Sportivul a fost campion al Frantei in anii 2000. Citeste si Noi ciocniri intre vestele galbene si jandarmi la Paris Actu17.fr precizeaza…

- Cette image prouve que la France est une démocratie qui protège ses concitoyens au maximum, malgré leurs infractions.Aux États-Unis, plusieurs de ces personnes qui frappent les policiers auraient été abattues en légitime défense.#boxeur…

- Guvernul de la Paris a confirmat luni ca suspecteaza ingerinte externe menite sa strice imaginea Frantei prin exagerarea pe retelele de socializare a impactului protestelor organizate de ''vestele galbene'', transmite agentia EFE.

- Trei motociclisti din cadrul politiei au fost atacati sambata, pe Champs-Elysees, de manifestanti, care au aruncat in ei cu pavele si trotinete, in timpul demonstratiei "vestelor galbene" de la Paris, potrivit inregistrarilor video obtinute de AFP de la prefectura politiei, relateaza Agerpres.

- Cel mai mare operator de autostrazi din Franta, Vinci Autoroutes, a declarat intr-un comunicat ca demonstratiile sunt in curs de desfasurare in 40 de locatii din reteaua sa si ca multe intersectii de autostrada au fost puternic avariate, in special in sudul Frantei. Statia de taxare Bandol,…

- Zeci de mii de oameni au participat, in week-end, la manifestațiile antiguvernamentale care au avut loc pe strazile din Paris. Unul dintre incidentele petrecute in timpul protestelor violente a ajuns viral pe internet. Autoritațile franceze au fost criticate dupa ce un clip filmat in timpul protestelor…

- Mai multi jurnalisti au fost maltratati, chiar raniti, in timpul timpul protestelor de la Paris ale ”vestelor galbene”, multi dintre ei fiind tinta unor dispozitive de tip ”flash-ball”, potrivit informatiilor difuzate de media lor sau de retelele sociale, relateaza AFP, ...

- Treisprezece persoane, printre care un minor, suspectate ca au comis acte de degradare la Arcul de Triumf in timpul protestelor "vestelor galbene", urmau sa fie prezentate marti unui judecator de instructie in vederea unei eventuale inculpari, a anuntat parchetul din Paris, relateaza AFP. Parchetul…