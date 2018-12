Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a dat vineri unda verde finala, printr-un vot al Senatului, masurilor de urgenta ale executivului adoptate in raspuns la criza ''Vestelor galbene'', relateaza AFP, potrivit Agerpres. Dupa patru ore de dezbateri, in afara de cele 13 ore din ajun in Adunarea Nationala, proiectul…

- Parlamentul francez a dat vineri unda verde finala, printr-un vot al Senatului, masurilor de urgenta ale executivului adoptate in raspuns la criza ''Vestelor galbene'', relateaza AFP. Dupa patru ore de dezbateri, in afara de cele 13 ore din ajun in Adunarea Nationala, proiectul…

- Companiile din industria telecom considera ca proiectul Ordonantei de Urgenta privind masuri fiscal-bugetare, facut public marti de ministrul Finantelor, introduce si majoreaza taxe la un nivel apreciat excesiv si blocant pentru dezvoltarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice.

- Un barbat in varsta de 47 de ani a murit, duminica dupa-amiaza, in urma unui incendiu generat de o explozie produsa in magazia unei gospodarii din localitatea Costinesti, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta, scrie agerpres.ro.citește…

- E-Distributie Banat a declarat stare de criza in vestul tarii, dupa ce aproape 200 de localitati au ramas fara curent electric din cauza conditiilor meteo nefavorabile. In total, 75 de echipe se afla pe teren, pentru a remedia situatia, insa patrunderea in zonele cu avarii este dificila.Potrivit…

- Incalzirea globala are un impact negativ asupra lucrurilor vii de pe Pamant si a Pamantului in sine, motiv de ingrijorare pentru intreaga planeta, dar și pentru oamenii de știința care ințeleg mult mai bine acest fenomen anormal.

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron (La Republique en Marche) va trimite reprezentanti la congresul liberalilor europeni, facand astfel un pas important catre o posibila alianta cu grupul liberal ALDE, in cadrul demersurilor prin care liderul de la Elysee cauta aliati

- Tupeul, instinctul si uneori inconstienta sunt mai importante in traficul din Bucuresti decat cunoasterea si respectarea Codului Rutier. Trei din zece soferi din Romania admit ca nu stiu toate indicatoarele din intersectii, iar de lectiile invatate in scoala de soferi isi aduc aminte vag.