- Miscarea anti-austeritate 'People's Assembly' a chemat pentru sambata, la Londra, la o 'manifestatie nationala', indemnandu-i pe participanti sa poarte 'veste galbene', simbolul manifestatiilor care zguduie Franta incepand din

- Un numar total de 40 de migranti, printre care mai multi copii, au fost salvati marti din cinci ambarcatiuni in Canalul Manecii dintre Franta si Marea Britanie, au anuntat autoritatile britanice si franceze, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Migrantii, unii dintre ei in barci pneumatice, au…

- Cateva sute de manifestanti purtand veste galbene si reflectand miscarea de protest din Franta au protestat vineri la Tel Aviv si Ierusalim impotriva costului ridicat al vietii, relateaza AFP si...

- Sute de opozanti pro-rusi din Muntenegru au purtat duminica veste galbene, devenit simbolul tulburarilor sociale in Franta, in timpul unei manifestatii impotriva unor procese lansate impotriva a doi dintre liderii lor, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Vrem sa facem ca in aceasta tara sa…

- Miscarea „vestelor galbene” din Franta s-a nascut pe Facebook si este intretinuta tot acolo. BuzzFeedNews scrie ca miscarea a pornit inca din ianuarie de pe anumite forumuri de Facebook numite „Groupes Colere” (Grupuri de manie) iar primul asemenea grup a fost initiat de un zidar portughez din regiunea…

- Un sofer roman de TIR a fost batut in Franta, pe autostrada, cu parul, de protestatarii in veste galbene. Agresorul lui a fost arestat si ... The post Un sofer roman de TIR a fost batut in Franta, pe autostrada, cu parul, de protestatarii in veste galbene appeared first on Renasterea banateana .

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…