- Aproximativ 400 de persoane au fost arestate sambata la Bruxelles, in contextul extinderii in Belgia a protestelor ''vestelor galbene'' din Franta, politia facand uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa in capitala belgiana in confruntarile cu protestatarii, relateaza agentia DPA, conform agerpres.ro. …

- Presedintele francez Emmanuel Macron este perceput adesea de partenerii sai europeni drept 'un bastion impotriva populismului', iar dificultatea sa pentru a face fata revoltelor 'vestelor galbene' provoaca ingrijorarea vecinilor Frantei, estimeaza observatori internationali, relateaza…

- Un discurs ce urma sa fie rostit marti in Parlamentul francez de catre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost anulat pentru a 'acorda prioritate' unei audieri privind protestele 'Vestelor galbene' organizate pe teritoriul Frantei in ultimele saptamani, informeaza luni site-ul…

- Circa o suta de ''veste galbene'' manifestau vineri la Bruxelles, prima adunare de acest fel desfasurata în Belgia în cadrul miscarii de protest începute în Franta cu doua saptamâni în urma,

- Tineri turbulent multi cu fetele acoperite si purtand masti de gaze, au creat baricade uriase din pubele si mobilier stradal, carora le-au dat foc. In acest timp, au lansat fara oprire proiectile inspre fortele de ordine, nevoite sa intervina in mai multe randuri cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene.…

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.