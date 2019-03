Veste FOARTE BUNĂ de la ANAF pentru toate firmele din România! Firmele care se considera nedreptațite de un control al unei autoritați a statului vor putea formula plangere prealabila in instanța impotriva dispoziției obligatorii emise impotriva lor, iar introducerea acțiunii va suspenda executarea dispoziției obligatorii pana la soluționarea definitiva și irevocabila a cauzei. Facilitațile sunt cuprinse intr-o inițiativa legislativa care a fost elaborata ca o completare al Legea prevenirii. Potrivit motivarii, proiectul nu se refera la obligațiile curente ale agenților economici, care sunt platite lunar, trimestrial sau anual, ci la actele individuale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) a adoptat miercuri o rezolutie prin care ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa promulge cat mai rapid legea bugetului, iar Guvernului sa adopte o ordonanta de urgenta care sa permita scurtarea perioadei de adoptare a bugetelor locale.Citește și: Acuzații…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, luni, un nou atac la adresa guvernanților in condițiile in care legea bugetului de stat pe 2019 a fost trimisa la reexaminare in Parlament de șeful statului. Șeful statului a susținut ca PSD este singurul vinovat de faptul ca nici in acest moment Romania nu are…

- VOUCHERE CADOU DE 8 MARTIE. Vouchere 8 martie, pentru femei. Ce valoare au. Conform cadrului fiscal (Legea 165/2018), angajatorii pot acorda doamnelor, cu ocazia zilei de 8 Martie, vouchere cadou in valoare de 150 de lei. Voucherele cadou astfel oferite sunt scutite de impozite și contribuții sociale…

- Presedintele Klaus Iohannis invita UDMR sa „se alature efortului comun de a apara si consolida democratia liberala” din Romania, sustinand ca statutul european al tarii noastre este „periclitat de decizii ale coalitiei de guvernare PSD-ALDE, care afecteaza grav independenta justitiei si pun sub semnul…

- Președintele Klaus Iohannis ia atitudine pe pagina de Facebook fata de OUG anunțata marți de Tudorel Toader. Președintele susține ca PSD acționeaza impotriva Romaniei și a statului de drept . „PSD a acționat astazi din nou impotriva Justiției și a statului de drept, impotriva Romaniei și a cetațenilor.…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca Guvernul PSD vrea sa creeze prin ordonante de urgenta un statut special pentru cei care au probleme in justitie si ca PSD a actionat astazi, din nou, impotriva Romaniei si a cetatenilor sai. „PSD a actionat astazi din nou impotriva Justitiei si a statului de drept,…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca prin ordonanta de urgenta privind modificarea legilor justitiei PSD a actionat din nou impotriva justitiei si a statului de drept. "PSD a actionat astazi din nou impotriva Justitiei si a statului de drept, impotriva Romaniei si a cetatenilor. Guvernul PSD vrea sa…

- "In repetate randuri, am aratat urmatoarele: ca proiectul de lege a fost initiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componenta anterioara) l-a avizat si a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de parlament, ca a intrat in vigoare la scurt timp dupa ce eu…