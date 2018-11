Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu imprumuturi la banca au primit, vineri, o veste proasta. Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,28%, cel mai mare nivel din ultimele doua luni.

- Schimbare drastica a regulilor de creditare! Cei care au deja un credit ar putea sa nu mai poata face un nou imprumut. In plus, atat bancile, cat si IFN-urile, vor da mai putini bani. In consecinta, e un moment tocmai bun sa ascultati sfaturile analistilor financiari. Nu va luati case in acest moment.

- Tinerii între 16 și 26 de ani pot contracta, de azi, prin programul guvernamental "Investește în tine", credite cu dobânda suportata din bugetul de stat de pâna la 40.000 de lei, iar persoanele între 25 și 55 de ani pot lua credite pâna la 35.000 de lei. Începând…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, incepand de luni, pot fi accesate de la CEC credite in cadrul programului „Investeste in tine”. „Un alt proiect ajuns la maturitate este „Investeste in...

- Persoanele cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani, dar fara venituri constante, vor putea contracta, fara dobanda, credite garantate de stat de pana la 35.000 de lei. Creditul poate atinge valoarea maxima de 55.

