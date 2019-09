Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa prevede modificarea Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie si a fost initiata de Scarlat Iriza - senator independent, Radu Babus - deputat PSD, Marius-Gheorghe Surgent…

- Codul Muncii, modificat din nou. Ce se intampla cu vechimea angajaților, daca angajatorul intra in faliment Detinatorul autorizat al arhivei unui angajator aflat in faliment este obligat sa elibereze fostilor angajati un document din care sa reiasa activitatea acestuia, se arata intr-o propunere legislativa…

- Nu este o gluma! Codul Muncii s-ar putea schimba, iar sambata ar putea deveni zi lucratoare, in urma unei propuneri legislative depuse recent la Camera Deputaților.Anunțul a fost facut de catre... Citește AICI cine propune ca SAMBATA sa devina zi lucratoare - Inițiatorii propunerii legislative care…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a decis, marți, amanarea dezbaterii Legii privind recursul compensatoriu, la solicitarea PSD. Deputații juriști au amanat dezbaterea in comisie a Legii privind recursul compensatoriu, cu 11 voturi „pentru" amanare, noua voturi impotriva și o abținere.…

- Deputatul Violeta Raduț susține stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate in Politic / on 06/08/2019 at 11:05 / O propunere legislativa depusa la Camera Deputaților, susținuta de un grup de parlamentari printre care și deputatul PSD de Teleorman…

- Compania americana ExxonMobil se pregateste sa faca un pas inapoi si sa renunte la planurile de a exploata, in regim offshore, gazele din Marea Neagra, potrivit deputatului Virgil Popescu. "Informatiile pe care le-am obtinut din piata energiei arata ca, in cursul unei sedinte care a avut loc,…

- Senatul a adoptat, ieri, un proiect care prevede acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decise de catre autoritati, potrivit Mediafax.…

- Deputatul PNL Antoneta Ionita face apel la adoptarea in regim de urgenta a initiativei prin care garzile medicilor sunt considerate vechime in munca, proiect pe care l-a depus in Parlament de anul trecut si care a fost respins de Senat. „Inca un medic a murit, in timp ce facea garda, la un…