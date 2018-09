Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele incadrate in gradul de handicap grav sau in gradul de handicap accentuat, platite din fonduri publice vor beneficia de sporul de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare, conform unui proiect trimis spre avizare și publicat pe pagina Consiliului…

- Salariul de functie al cadrelor didactice si al personalului stiintifico-didactic din institutiile de invatamant finantate de la buget este indexat cu 8%, din 1 septembrie, transmite IPN cu referire la o decizie aprobata de Guvern intru executarea Legii privind salarizarea cadrelor didactice.

- Va rugam sa ne spuneți care este salariul asistentului personal pentru persoana cu handicap, angajat cu contract e munca (Claudia Vladescu, Ilfov) RASPUNS: Potrivit legii, salariul asistenților personali angajați cu contract de munca este diferențiat, in funcție de gradațiile acestora. Pe de alta parte,…

- De la 1 septembrie, persoanele cu dizabilitați severe din copilarie și persoanele nevazatoare, care beneficiaza de serviciul de îngrijire sociala la domiciliu, vor primi și alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, în valoare de 820 de lei lunar, transmite IPN…

- Potrivit modificarilor adoptati marti prin OUG la Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentul care are in ingrijire un adult cu handicap accentuat va primi, pe langa salariu, o alocatie de 600 de lei pe luna, in timp ce asistenul care ingrijeste…

- "Continuam masurile pentru reducerea deficitului de forta de munca prin majorarea cuantumului subventiilor acordate angajatorilor. Avem pe ordinea de zi un proiect de act normativ prin care sprijinim angajatorii care incadreaza in munca someri si persoane din grupuri vulnerabile, precum si pe cei…