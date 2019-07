VESTE EXCELENTĂ pentru părinţi: vor primi o nouă zi liberă Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.



Comisia pentru invatamant a dat raport de admitere.



"Se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt arondati, ca urmare a conditiilor meteorologice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

