- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca adoptarea proiectului de lege privind reglementarea activitatii de telemunca, de Camera Deputatilor, permite oricarei persoane care lucreaza pe calculator sa faca acest lucru de acasa, precizand ca ITM poate face verificari la domiciliu,…

- „Absolut toti medicii si toate asistentele urca direct pe grila din 2022, incepand de maine (1 martie-n.r.). Un medic primar, de exemplu, de la 4.000 de lei ajunge la 15.000 de lei, la care se adauga in mod evident vechimea si celelalte sporuri de care beneficiaza. In sistemul de sanatate salariile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in...

- Secția de procurori a CSM a decis sa respinga cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut de procurorul Codruț Olaru. Decizia a fost luata cu șase voturi pentru aviz negativ și unul impotriva. Singurul vot impotriva avizului negativ a fost cel al ministrului Justiției,…

- Aflata de mai bine de 24 de ore sub cod portocaliu de viscol și ger, țara noatra va fi lovita de un nou ciclon mediteranean, care va aduce cu el mai multe ninsori, dar și zapada troienita in partea de sud a tarii. Anunțul a fost facut astazi, 27 februarie, cu puțin timp inainte de […] The post Romania…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a anuntat, astazi, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ea a precizat ca legea din 2009 ‘nu ar fi fost…

- Premierul Viorica Dancila s a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care seful Executivului le are in aceasta perioada cu asociatiile persoanelor cu dizabilitati…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii,…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. 'Proiectul de lege este finalizat, dar facem…

- Plenul Camerei Deputatilor si-a exprimat votul, miercuri, asupra motiunii simple intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", initiata de liberali. Au fost 96 de voturi pentru, 157 de voturi impotriva si 16 abtineri. Motiunea impotriva ministrului Muncii,…

- Opozitia a acuzat, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Muncii depuse de PNL, fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului Muncii si promisiunile fara acoperire ale PSD, la randul sau, reprezentantul ALDE admitand ca lucrurile sunt perfectibile, dar ca partidele aflate…

- Deputatul PNL Mara Calista a criticat-o luni pe Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, pentru scaderile salariale, acordandu-i acesteia "cartonasul rosu" si "brevetul pentru salariul negativ". "In ultimul an vedem o Romanie care sufera de o boala incurabila, se numeste fiscalitate haotica…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan vrea sa-i arate ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intr-un mod inedit, masura minciunilor pe care le spune cu o nonsalanta debordanta. Parlamentarul liberal i-a indemnat pe romanii ale caror venituri vor fi diminuate prin aplicarea controversatelor legi ...

- Liberalii afirma in motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale” ca se impune demiterea ministrului Muncii ca urmare a „incompetentei de care a dat dovada”. „Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta…

- Liberalii depun, luni, in Parlament, motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care o acuza ca a creat ”haos in sistemul de salarizare” și in cel fiscal. „PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au anuntat, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Fostul premier Victor Ponta a ieșit la atac dupa declarațiile recente ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, „PSD-ul confiscat de Dragnea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti intr o conferinta de presa, ca statul nu poate interveni in negociere pentru salariatii din privat, insa ca este convinsa ca strict din cauza transferului contributiilor de la stat la angajator salariile nu vor scadea, informeaza Antena3.ro. Iata…

- Vesti proaste pentru sute de romani din Casas-Severin: vor ramane someri dupa ce una dintre cele mai mari fabrici din domeniul componentelor auto a decis sa puna lacatul pe porti. Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide…

- O motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi depusa de PNL, opoziția acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele…

- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a declarat, vineri, ca anuntul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit caruia salariile vor scadea, „este o ticalosie pesedista grandioasa“, fiind o urmare a noii legi a salarizarii, dar si a transferului contributiilor.

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a remarcat vineri ca apar primele micsorari salariale in invatamant, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat public ca salariile nu vor fi taiate, iar ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat joi ca „vor fi taieri si de 40% pentru unii angajati!”.…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor oficiale,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre ce se intampla cu pensiile si salarille romanilor in anul 2018. Sunt angajati care vor primi bani mai putini si pensionari care vor fi obligati sa renunte la o parte din venit daca au pensie speciala.

- Termenul de transmitere a actelor aditionale la contractele de munca in Revisal urmeaza sa fie prelungit in mod exceptional pana la data de 31 martie 2018, potrivit unei propuneri de HG prezentata de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, in sedinta de Guvern de joi.

